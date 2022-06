Urban Escape. Bild: AMF Fastigheter

AMF Fastigheter hyr ut 1 200 kvadratmeter i Urban Escape

Uthyrning Ytterligare en innovativ aktör inom tech flyttar in i AMF Fastigheters kontorslokaler i kvarteret Urban Escape i Stockholm City. Internationella tjänsteföretaget Globay Relay har skrivit avtal för ett kontor om 1 200 kvadratmeter – deras första etablering på den nordiska marknaden.

Annons

Bild: AMF Fastigheter

Jenny Sivervik. Bild: Global Relay

Kelvin Ng. Bild: Colliers

Lovisa Andersson. Jenny Sivervik. Kelvin Ng. Lovisa Andersson.

– Vi ser mycket fram emot att utöka vår verksamhet här. I Stockholm finns en progressiv miljö där man är i framkant när det gäller nya trender och många välutbildade talanger. Något som är viktigt för oss eftersom vi kommer att anställa ett hundratal mjukvaruutvecklare, ingenjörer och researchers, bland annat, i samband med att vi öppnar det nya kontoret, säger Kelvin Ng, chef för Global Business Operations på Global Relay.



Företaget har sitt säte i Vancouver, Kanada och är ett tjänsteföretag inom tech med kontor i bland annat New York, London och Singapore. De flyttar in i Urban Escape nästa sommar.

– Vi välkomnar Global Relay till Urban Escape och tror att de kommer att passa väl in i den framåtlutade anda som finns här. Etableringen är ytterligare ett kvitto på att det här är en av Stockholms mest attraktiva kontorsadresser som också står sig internationellt, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef City på AMF Fastigheter.



Colliers har varit rådgivare åt Global Relay.

– Genom ett långsiktigt, internationellt samarbete gav Global Relay oss uppdraget att finna en lämplig plats för etableringen av deras nya Stockholmskontor, den första etableringen på den nordiska marknaden. Global Relay har under hela processen haft stort fokus på att skapa en attraktiv arbetsplats i centrala Stockholm och det är därför glädjande att vi landade i nya kontorsytor på Regeringsgatan och i eftertraktade Urban Escape, säger Lovisa Andersson, Head of Tenant Representation & Enterprise Colliers.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen