Alektum hyr 1 000 kvadratmeter hos Hufvudstaden

Hufvudstaden hyr ut 1 000 kvadratmeter till Alektum. Bild: Hufvudstaden

Uthyrning Alektum Group AB har tecknat hyresavtal om totalt 1000 kvadratmeter med Hufvudstaden i fastigheten vid Nils Ericsonsgatan 17 i Nordstan i Göteborg.

– Vi är glada att möjliggöra Alektum Groups expansion genom att erbjuda dem att växa ytterligare i sina lokaler i Nordstan. Alektum Group är vår hyresgäst sedan många år och med denna förhyrning tillgodoses deras lokalbehov i den starka tillväxt de har just nu, säger Anki Håkansson, förvaltningschef i Göteborg.



Alektum Group är ett familjeföretag som har funnits sedan 1992 och startade som ett renodlat inkassoföretag. I dag bedriver Alektum Group verksamhet i 18 europeiska länder, har över 600 anställda och hjälper företag med kassaflöden inom finansiering, riskhantering och inkasso.

Hufvudstaden AB på Branschguiden

Hufvudstaden has long experience of preserving and developing properties. The company was founded in 1915 and was listed on the Stockholm Stock Exchange in 1938. Hufvudstaden has chosen its place on the map. We operate in the two largest cities in Sweden, and our properties are located in prime locations in both Stockholm and Gothenburg. We seek to offer our customers more than just floor space. <br /> <br /> Our ambition doesn’t end in developing our properties – an important part of our strategy is to develop marketplaces. We want to create marketplaces where the urban environment, communications, our functional buildings and our commitment contribute to successful business for our customers. For example, Hufvudstaden has developed Bibliotekstan, the area...

Läs mer om Hufvudstaden AB på Branschguiden