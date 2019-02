Well hämtar vice vd från Nordea

Bild: Well Fastigheter

Publicerad den 26 Februari 2019

Erik Gunnarsson utses till vice vd för Well Fondförvaltning.

Bolag Well stärker sin organisation genom rekryteringen av Erik Gunnarsson till vice vd Finans för Well Fondförvaltning som ska förvalta Well Fastighets BRF 2.0-fonder. Han kommer närmast från Nordea Corporate Finance Köpenhamn.

– Genom rekryteringen av Erik Gunnarsson växlar vi upp tempot i utvecklingen av BRF 2.0. Well beräknas ta in fyra miljarder kronor de närmsta fyra åren för långsiktig finansiering av sina bostadsrättsföreningar. Eriks erfarenheter från den Danska obligationsmarknaden kommer betyda mycket i det arbetet, säger Christofer Carlsson, grundare för Well.



Erik Gunnarsson har studerat finans och redovisning med en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Erik kommer närmast från Nordea Corporate Finance. Dessförinnan har han bland annat arbetat med Investor relations på Trelleborg AB och som analytiker på UBS Bank.

– Det är otroligt spännande att få vara med på Wells resa med BRF 2.0 och hur vi kan förändra bostadsrättsmarknaden genom att sänka trösklarna för att tryggt köpa en lägenhet och genom det skapa samhällsnytta. Jag ser fram emot att bidra till att stärka bolagets position, säger Erik Gunnarsson, tillträdande vice vd på Well Fondförvaltning.

– Vi kommer succesivt stärka vår organisation för att nå våra finanseringsmål och genomföra vår idé om att själva ta fram finansprodukter där institutioner och investerare kan investera i en grön fond eller obligation med fokus på Wellness Living. I nuläget har vi utan marknadsföring sålt 300 lägenheter bara i år, och det vi ser med BRF 2.0 är något av en folkrörelse, säger Christofer Carlsson.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

