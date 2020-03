Erik Rosengren. Bild: WEC360°

Wec360 tar in investering från grundare till Söderberg & Partners

Bolag Wec360 tar nu in en investering från Erik Rosengren, en av grundarna av Söderberg & Partners, för att påskynda internationalisering av plattformen.

Erik Rosengren in som investerare i Wec360 för att påskynda planen, och fortsatt säkra finansieringen för bolagets väg framåt. Investeringen i Wec360 representerar två första sprinter om totalt tio miljoner.



Erik Rosengren har en bakgrund både inom IT och fastighetsbranschen, en profil som Wec360:s vd Tomas Jenneborg tror mycket på:

– Det känns otroligt kul att få in någon som Erik i bolaget. Jag tror matchningen med företaget, våra värderingar och kultur är riktigt bra. Responsen vi får på plattformen från marknaden både i Sverige och utomlands är överväldigande. Med Eriks hjälp kan vi göra verklighet av vår plan i en snabbare takt, säger Tomas Jenneborg.



Erik Rosengren var med och grundade Söderberg & Partners, och är även delägare i Erik Olsson Fastighetsförmedling. Därmed har han särskild insikt i Wec360:s bransch:

– Med plattformen sänker man tröskeln för att fatta beslut om en framtida bostad. Människor vill kunna fundera över sin framtida bostad i lugn och ro, med stöd av bra underlag och information. Det är ett universellt behov, och det gör det här till en produkt med väldigt stor internationell potential, säger Erik Rosengren.



Företaget har respekt för att corona-virusets framfart i världen kommer att påverka förutsättningarna, men ambitionen är ändå att hålla momentum:

– Vi kan inte sitta och vänta på en högkonjunktur. Vi har varit i diskussion med Erik länge, och att han väljer att satsa även i dessa corona-tider visar på att vi har fått in en långsiktig partner, säger Tomas Jenneborg.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

