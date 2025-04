Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstams substansvärde ökar till 58,40 kronor

Bolag Förvaltningsresultat, hyresintäkter och resultat ökar för Wallenstam under första kvartalet.

1 januari–31 mars 2025

- Soliditeten uppgår till 44 % (45) och belåningsgraden till 47 % (46).

- Investering i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 524 Mkr (524).

- På bokslutsdagen är 1 177 lägenheter under produktion.

- Hyresintäkterna uppgår till 772 Mkr (719).

- Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 314 Mkr (270).

- Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till 123 Mkr (-15).

- Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 100 Mkr (238).

- Resultat före skatt uppgår till 548 Mkr (441) och resultat efter skatt uppgår till 573 Mkr (333), motsvarande 0,9 kr per aktie (0,5).

- Substansvärde per aktie uppgår till 58,40 kr, att jämföra med 57,50 kr per 31 december 2024.





Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Vi har fått en bra start på 2025. Förvaltningsresultatet och driftnettot fortsätter uppåt, och snitträntan ligger nu på 2,50 procent jämfört med 2,54 procent vid årsskiftet. Efterfrågan på både bostäder och kommersiellt är god. Sammantaget bekräftar det styrkan i vår affärsmodell och den långsiktighet vi byggt in i allt vi gör. Vi har under kvartalet tillträtt Sergelskrapan och frånträtt fyra kommersiella fastigheter i Gårda och Högsbo i Göteborg.

– Att kunna starta nya projekt i dagens marknad är inte självklart. Därför känns det extra bra att vi under kvartalet har byggstartat kvarter 1 i Kallebäcks Terrasser med 177 lägenheter. Vi har även startat etapp 2 i Sten Stures kröningar i centrala Göteborg. Här totalrenoverar vi en befintlig fastighet med 57 lägenheter, bygger på fyra nya våningsplan och tillför 39 nya bostäder.

