Vectura köper i Eskilstuna – utökar satsning för vård- och omsorg

Transaktioner Vectura utökar närvaron i Eskilstuna kommun med ett förvärv av fastigheten Fikonet 2, en byggklar byggrätt för ett vård- och omsorgsboende med 80-100 platser. Säljare är Pronordic som har utvecklat detaljplanen och förberett fastigheten för byggstart.

Byggrätten är centralt belägen vid Båtmansbacken, endast 7 minuters promenad från Eskilstuna Centrum, med ingång från Tegelbruksgatan och Lindtorpsgatan. Förhoppningen med platsen är att förse Eskilstuna med ytterligare ett vård- och omsorgsboende av hög kvalitet.



Intill Rothoffsparken har Vectura idag ett vård- och omsorgsboende under utveckling. Under Q2 2021 beräknas operatören Vardaga flytta in verksamheten i boendet Villa Stallgången.

– Som långsiktig fastighetsägare och utvecklare söker vi alltid efter fastigheter med utvecklingsmöjligheter, och alltid med ett långsiktigt ägande som slutmål. Eskilstuna är en given kommun för oss att verka i och vi har idag ett vård- och omsorgboende i centrala Eskilstuna i produktion. Därför är det extra roligt att vi nu går in med en ytterligare satsning för ett möjligt nytt vård- och omsorgsboende och på så sätt befäster vårt engagemang och vår närvaro i kommunen. Pronordic som har drivit detaljplanen har gjort ett mycket bra arbete i att tillskapa byggrätterna och vi är glada för möjligheten att ta över stafettpinnen och arbeta vidare med platsen, säger Katarina Fu, affärsenhetschef samhällsfastigheter på Vectura.

– För oss är affären ett mycket gott kvitto på vårt långsiktiga arbete med att skapa byggrätter för samhällsfastigheter i strategiska lägen. Vi utvecklar stadsdelar, konverterar fastigheter för ny användning och uppför samhällsfastigheter för livets alla skeden. I Eskilstuna driver vi stora projekt i bland annat Hållsta och västra Borsökna som en del i vår utökade satsning i Mälardalen. Vi är glada över samarbetet med Vectura och ser fram emot att se boendet förverkligat, säger Göran Brocknäs, COO för Pronordic.



Framåt tar arbetet vid med planeringen av hur det nya vård- och omsorgsboendet på Fikonet 2 ska utformas för att på bästa sätt lösa Eskilstunas behov och möta Vecturas egna högt ställda hållbarhetsmål för såväl byggnation och förvaltning, som för verksamhet och boende.

