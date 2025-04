Svava matgalleria. Bild: Gustav Kaiser

Vasakronan tecknar nya avtal i Uppsala

Uthyrning Under våren 2025 kompletteras utbudet i Svava matgalleria i Uppsala med två nya aktörer – Izakaya By Uncle Phonkhacha och Bar Schiacciate. Uthyrningarna är de senaste i en rad uthyrningar av lokaler i gatuplan som Vasakronan gjort i Uppsala under det senaste året.

Svava matgalleria är belägen mitt i centrala Uppsala bara ett stenkast från Resecentrum. I kvarteret finns ett antal restauranger och butiker. Nu breddas utbudet alltså ytterligare med den japanska restaurangen Izakaya By Uncle Phonkhacha och den italienska smörgåsrestaurangen Bar Schiacciate.



Izakaya By Uncle Phonkhacha öppnar nu i helgen och kommer då att erbjuda ett varierat utbud av rätter från det japanska köket som till exempel ramen. Bar Schiacciate är sedan tidigare hyresgäster hos Vasakronan på Mäster Samuelsgatan i Stockholm och expanderar nu till Uppsala senare under våren. I centrum för menyn står ingredienser som caprese, mortadella och porchetta, ingredienser som format den italienska matkulturen.



Under det senaste året har Vasakronan gjort ett antal uthyrningar av lokaler i gatuplan motsvarande drygt 1 600 kvadratmeter. Det rör sig om uthyrningar till ett dussintal aktörer inom butik och restaurang. Utöver etableringarna i Svava matgalleria har bland annat Naturkompaniet, Carlings, Myrorna och Sofie Sjöström Design etablerat sig i bolagets bestånd.

– Som stor fastighetsägare i Uppsala har vi en viktig uppgift att stärka upplevelsen för de som rör sig i staden. Det gör vi bland annat genom att skapa en bra mix av verksamheter i gatuplan och våra gallerior. Därför är vi glada över att få välkomna de senaste tillskotten till våra lokaler. De har ett erbjudande som kompletterar och förstärker det befintliga utbudet på ett bra sätt, säger Jens Skoglund, chef Uppsala.

