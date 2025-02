Ulrika Danielsson. Bild: Marie Ullnert

Ulrika Danielsson föreslås ta plats i Platzers styrelse

Bolag Platzers valberedning föreslår förändringar i styrelsesammansättningen där man ökar antalet ledamöter med en till sju totalt. Som ny ledamot föreslås Ulrika Danielsson, som för närvarande är tf CFO för Platzer.

Inför årsstämman den 19 mars 2025 lämnar Platzers valberedning följande förslag till styrelse:

- att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter vilket innebär ökning med en ledamot. Inga suppleanter föreslås

- att omval sker av Anders Jarl, Eric Grimlund, Ricard Robbstål, Anneli Jansson, Maximilian Hobohm och Henrik Forsberg Schoultz,

- att nyval sker av Ulrika Danielsson

- att omval sker av Henrik Forsberg Schoultz som styrelsens ordförande



Ulrika Danielsson (född 1972) är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Vidare är hon styrelseledamot i Pandox Aktiebolag, Infranord AB, Kallebäck Property Invest AB, Nyfosa AB samt Storytel AB. I Infranord AB, Nyfosa AB samt Storytel AB är hon ordförande för revisionsutskottet, medan hon är ledamot i revisionsutskottet i Pandox Aktiebolag. Ulrika Danielsson har tidigare erfarenheter som bland annat ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Atrium Ljungberg (2021-2024) och Castellum (2014-2021) samt styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB (2018-2023) och Slättö Förvaltning AB (2018-2022). Ulrika Danielsson är oberoende i förhållande till bolagets större ägare samt beroende till bolaget och koncernledningen fram till 7 juli 2025. Jakob Nilsson tillträder som ny CFO senast den 8 juli 2025. Ulrika Danielsson kommer att avsluta sin tjänst som tf CFO, en roll hon har haft sedan september 2024, senast den 7 juli 2025.



Valberedningen noterar Ulrika Danielssons engagemang i Nyfosa, Pandox och Kallebäck Property Invest. Då dessa bolags verksamheter endast i begränsad omfattning överlappar med Platzers, och bolaget har tydliga processer för att hantera intressekonflikter, bedöms ingen risk föreligga för styrelsearbetets oberoende. I förslaget är 4 av 7 ledamöter oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare och 6 av 7 oberoende i förhållande till bolagets koncernledning. Ulrika Danielsson kommer inte att uppbära någon styrelseersättning under tiden som hon är operativ i bolaget. Hon kommer inte heller att ingå i något styrelseutskott under denna period.



Valberedningen inför årsstämman 2025 består, i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman den 20 mars 2024, av Henrik Forsberg Schoultz (styrelseordförande), Jonas Rosman (utsedd av Länsförsäkringar Skaraborg), Hans Ljungkvist (utsedd av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän) och Fabian Hielte (utsedd av Neudi & C:o). Fabian Hielte har varit valberedningens ordförande.



Årsstämman äger rum onsdagen den 19 mars 2025.

