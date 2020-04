Thomas Holm. Bild: Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter bygger för Rusta i Kristinehamn

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter avser att bygga ett nytt varuhus för Rustas räkning i centrala Kristinehamn. Varuhuset om 2 100 kvadratmeter kommer att ligga vid Dollarstore på Albinvägen och invigningen är preliminärt planerad till våren 2021.

Varuhuset uppförs i anslutning till den fastighet som Svenska Handelsfastigheter äger sedan tidigare med Stora Coop, Team Sportia, Jem & fix samt Kronans Apotek som hyresgäster. Byggstart planeras ske under maj 2020.



– Rusta är en av våra största hyresgäster och genom nybyggnationen stärker vi samarbetet med kedjan ytterligare. Varuhusbygget är ännu ett exempel på Svenska Handelsfastigheters värdeskapande samarbeten tillsammans med ledande detaljister, säger Thomas Holm, vice vd för Svenska Handelsfastigheter.



– Det har varit en smidig och snabb hantering av bygglov och detaljplan med Kristinehamns kommun vilket vi uppskattar. Det nya Rustavaruhuset stärker handelsplatsen samtidigt som vi bidrar till att hålla kvar handeln i Kristinehamns centrala delar, tillägger Knud Lauridsen, regionansvarig Mitt vid Svenska Handelsfastigheter.



Det är det andra varuhuset som Svenska Handelsfastigheter producerar i samarbete med Rusta, utöver det som är under uppförande i Söderhamn med planerad öppning i höst. Totalt kommer Rusta att hyra 13 varuhus av Svenska Handelsfastigheter, inklusive de två som är under produktion.

