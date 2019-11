Bild: Sveafastigheter / Avy

Sveafastigheter lanserar mattestuga via Avy

Bolag Hyresgäster i kvarter Neptun, Västerås, erbjuds mattestuga via digitala boendetjänsten Avy i samarbete med Studybuddy.

Sveafastigheter arbetar aktivt med digitalisering i sina fastigheter genom boendetjänsten Avy och lanserar nu mattestuga genom samarbete med studiecoachningsföretaget Studybuddy där grundskoleelever kan anmäla sig till gemensamma studietimmar med privat lärare och betala 80 kronor per månad, en bråkdel av ordinarie pris.



– Vi vill hela tiden förenkla och förbättra vardagen för våra hyresgäster och det känns otroligt kul att kunna vara en av de första i Sverige med att rulla ut detta erbjudande om mattestuga via Avy, säger Per Wallgård, fastighetschef på Sveafastigheter Bostad.



Kvarteret Neptun invigdes 2018 och är ett av Sveriges största plusenergihus, det vill säga ett hus som producerar mer energi än det använder genom solpaneler på taken.



Studybuddy grundades 2004 och har idag över 1 000 studiecoacher kopplade till sig och erbjuder alltifrån matte, läsinlärning och studieteknik. 2018 gick Studybuddy ihop med Sveriges då största läxhjälpsföretag My Academy och företaget är idag en av de mest erfarna aktörerna på den svenska marknaden inom läxhjälp och studiestöd.



Avy grundades 2018 och är en digital boendetjänst som förenklar vardagen för hyresgäster och erbjuder alltifrån flexibla lösningar för hyresbetalning, enkla uppgraderingar till hemmet och tjänster knutna till boendet.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen