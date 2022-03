Karin Belander. Bild: Svefa

Storstaden rekryterar från Svefa

Karriär Storstaden Bostad rekryterar Karin Belander som affärsutvecklare och projektchef.

Storstaden Bostad har över 1 000 bostäder i byggrättsportföljen och stärker nu organisationen genom att rekrytera Karin Belander till rollen som affärsutvecklare och projektchef. Hon är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi. Hon kommer senast från Svefa där hon arbetat som senior konsult inom marknadsanalys och strategisk rådgivning. Dessförinnan arbetade hon som marknadsstrateg på Bonava.



– Storstaden Bostad har fått stort förtroende i kommunerna inom Stockholmsregionen och vi skalar nu upp ytterligare för att kunna hantera fler affärer och säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projekten. Därför är vi väldigt glada att Karin har valt att bli en del av Storstaden-teamet. Hon har en bred kompetens inom bostäder och besitter både strategiska och kreativa förmågor som blir betydelsefulla i bolagets resa framåt, säger Per Jutner, vd Storstaden Bostad.



– Det känns väldigt spännande att få vara en del av Storstaden Bostads resa framåt. Jag ser mycket fram emot att vara med och driva utvecklingen av flera fina bostadsprojekt med hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhet och design, men även att bidra till att utöka bolagets projektportfölj, säger Karin Belander.



Storstaden Bostad har under det gångna året vunnit flera markanvisningar och ska fortsätta växa under 2022. Karin Belander börjar omgående sin tjänst som affärsutvecklare hos Storstaden Bostad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

