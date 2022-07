Amanda Welander, Arne Andersson och Mattias Persson står för ett antal tunga analyser på Stora Logistikdagen den 15 september på GT30 i Stockholm.

Stora Logistikdagen: Tunga analyser inleder dagen

Stora Logistikdagen Den 15 september är det dags för årets mötesplats för alla som jobbar med lager- och logistikfastigheter. Dagen inleds med tre tunga analyspass som ger dig full koll på dagsläget och framtidsutsikterna.

De tre analyserna är:

Makroanalys

Krig, globala leveransproblem, kraftiga höjningar på råvarupriser, galopperande inflation, stigande räntor. Vi är i ett ovanligt makroekonomiskt läge – hur mår världen och Sverige för dagen och vad har vi att vänta oss framöver? Svaren ges av Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank.



Analys – marknaden för logistik- och industrifastigheter

Efter många år av ett extremt fördelaktigt marknadsläge – extremt låga räntor och makrotrender som har gynnat e-handel – ser läget inte längre lika ljust ut, med galopperande inflation och stigande räntor. Hur ser marknadstrenderna ut för dagen och vad har vi att vänta oss framöver? För analysen står Amanda Welander, analyschef på CBRE.



Analys – e-handelns första inbromsning

Handeln har länge befunnit sig i en transformation, där e-handeln successivt har tagit marknadsandelar på den fysiska handelns bekostnad – på fastighetsmarknaden har detta inneburit fördel logistik vs retailfastigheter. Pandemin förstärkte den här trenden, men i det nya inflationslandskapet post pandemin har e-handelsutvecklingen bromsat in. Hur ser läget för dagen ut och vad kommer att hända framåt? Svaren levereras av Arne Andersson, senior rådgivare på Svensk Digital Handel.



Det är på Helio GT30 i Stockholm du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna inom segmentet samtidigt som du får tid att knyta nya värdefulla kontakter.



Anmäl dig här!



(Utnyttja vår mängdrabatt, gå fyra betala för tre, ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod).

Vi live-streamar även den här dagen så att du kan följa med på distans om du föredrar det.



Under dagen blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna i det heta segmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Se programmet här.



Moderator är Anna Bellman, en av Sveriges allra bästa moderatorer, och hon har fastighetsnestorn Gustaf Hermelin vid sin sida som sidekick/expertkommentator under hela dagen.

Se de medverkande talarna här.



Stora Logistikdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

Partnerföretag är Element Logic.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen