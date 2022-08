Fredrik Jagersjö Rosell. Bild: Panattoni

Stora Logistikdagen: Panattonis vd om planerna

Stora Logistikdagen Den 15 september är det dags för årets mötesplats för alla som jobbar med lager- och logistikfastigheter. Under dagen får vi lyssna till en intressant intervju med Fredrik Jagersjö Rosell om logistikjätten Panattonis planer och utmaningar.

Panattoni, Europas största utvecklare av logistikytor, har tagit klivet in i Sverige och etablerat en svensk organisation, ledd av Fredrik Jagersjö Rosell. På Stora Logistikdagen den 15 september berättar han om hur satsningen och utmaningarna ser ut.



Det är på Helio GT30 i Stockholm du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna inom segmentet samtidigt som du får tid att knyta nya värdefulla kontakter.



Under dagen blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna i det heta segmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Moderator är Anna Bellman, en av Sveriges allra bästa moderatorer, och hon har fastighetsnestorn Gustaf Hermelin vid sin sida som sidekick/expertkommentator under hela dagen.

Stora Logistikdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

Partnerföretag är Element Logic.

