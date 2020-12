Elias Georgiadis Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus köper i Linköping och Sigtuna

Transaktioner Stenhus fortsätter sin förvärvsresa genom att köpa två LSS-boenden och ett SOL-boende i Sigtuna samt en fastighet inom sällanköpshandel i Tornby i Linköping.

Stenhus Fastigheter avtalar om förvärv av två LSS-boende och ett SOL-boende i Steninge Slottsby i Sigtuna på forward funding och det underliggande fastighetsvärdet 66,75 miljoner kronor.



Del av förvärvet avser två LSS boende som skall uppföras och dessa beräknas ske under 2021, hyresgästen på båda dessa är Adelegruppen AB och säljaren är G17 Förvaltning AB under namnändring till G17 Gruppen AB. Underliggande fastighetsvärdet är 44,5 miljoner kronor med ett driftnetto om 2,6 miljoner kronor, hyresavtalen är 15 åriga med rena trippel net avtal.



SOL boendet kommer att uppföras under 2021/2022 med planerat färdigställande 2022. Säljaren är G17 Förvaltning AB under namnändring till G17 Gruppen AB. Hyresgäst förhandlingar pågår och beräknas vara slutfört innan byggnationen uppstartas. Underliggande fastighetsvärdet är 22,25 miljoner kronor med ett garanterat driftnetto om 1,3 miljoner kronor, hyresavtalet kommer att vara minst 15-årigt triple-net-avtal.



Partena har vidare avtalet om ett långsiktigt samarbete för framtida offentliga fastigheter i Mälardalen med en målsättning om minst 5-10 ytterligare projekt under 2021.

– Att förvärva offentliga fastigheter via forward funding är ett effektivt sätt för oss att uppnå en bra avkastning till våra ägare på denna typ av fastigheter, samtidigt som våra samarbetspartner via detta upplägg ges möjlighet att expandera i snabbare takt tillsammans med oss, säger Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter.



Catella har varit rådgivare i transaktionen.



Samtidigt har Stenhus Fastigheter ingått avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet sällanköpshandel i Tornby, Linköping, för en köpeskilling om 75 miljoner kronor. Säljare är ett privat danskt bolag.



Stenhus förvärvar fastigheten Linköping Glaskulan 17 i handelsområdet Tornby, innehållande två butiker inom sällanköpshandelssegment. Hyresgästerna är Rusta och Jysk. Genomsnittliga kontraktslängen överstiger nio år. Fastigheten innehåller totalt cirka 4 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastigheten beräknas generera ett årligt driftnetto om fem miljoner kronor. Tillträdet beräknas ske den 29 januari 2021.

– Det är med stor glädje vi kan presentera vårt första förvärv inom segmentet sällanköpshandel som har strukturell tillväxt. Denna fastighet ligger i Linköpings starkaste handelsområde med grannar som Ikea och Ica Maxi. De långa hyresavtal med starka hyresgäster kommer att genera starka kassaflöden över lång tid, säger Elias Georgiadis.



Catella har agerat köprådgivare i denna transaktion och Glimstedt har varit legal rådgivare.

