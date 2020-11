Stefan Prucha till NREP

Stefan Prucha. Bild: NREP

Karriär NREP växlar nu upp och stärker sitt svenska team ytterligare. Stefan Prucha kliver in i rollen som Business Development Manager där han kommer fokusera på bolagets satsningar på stadsutvecklingsprojekt och opportunistiska affärer.

NREP befinner sig i en kraftig tillväxtfas. Nyligen reste bolaget Nordens största fastighetsfond på närmare 20 miljarder kronor och teamet växer i hög takt för att fortsätta utveckla kund- fokuserade och hållbara fastigheter. Som ett led i att stärka sin position inom stadsutveckling rekryterar NREP nu Stefan Prucha som Business Development Manager.



Prucha har en gedigen erfarenhet med drygt 20 år inom affärs- och fastighetsutveckling, transaktion, konceptutveckling samt public affairs. Förutom en bakgrund som affärsutvecklare på Serneke har han även jobbat som projektledare på Stadsledningskontoret i Stockholms stad och som Senior Public Affairs Advisor på Newsec Advisory.



– Vi är väldigt stolta över att Stefan har valt att ansluta till oss. NREP har höga ambitioner, växer snabbt och fortsätter att både bredda och spetsa vårt affärserbjudande. Stefans unika kompetens och gedigna erfarenhet från att skapa levande miljöer så som Tolv Stockholm och Tele2 Arena, innebär att vi får ett ännu starkare team för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Han har även en stark framåtanda, kreativitet och personlighet som går väl ihop med NREPs värderingar, säger Marianne Hoffman, Investment & Asset Management Director på NREP.



Att förena fastighetsslag som bolaget fokuserar på - som bostäder och samhällsfastigheter – med handel och kontor står högt upp på agendan i syfte att skapa trivsamma och levande stadsmiljöer. Ett område som Prucha blir en nyckelspelare i att vidareutveckla på NREP. Enligt Prucha var det bolagets tillväxtresa och framåtlutande position som lockade.



– Som affärsutvecklare är det en dröm att börja på NREP. Bolagets expansiva natur kombinerat med oerhört kompetenta kollegor gör mig väldigt inspirerad och engagerad. Min ambition är att bidra med min kompetens och driva igenom nytänkande projekt som gör livet enklare, roligare och tryggare för människor som visas i områdena, säger Stefan Prucha, Business Development Manager på NREP.

