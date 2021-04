Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Stabilt resultat för Wallenstam

Bolag Wallenstam ökade sina hyresintäkter med sju procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Bolaget har just nu 2 100 lägenheter i produktion.

1 januari–31 mars 2021

Substansvärdet per aktie ökar med 2,60 kr i perioden och uppgår till 100,90 kr (98,30).

Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 291 Mkr (275).

Hyresintäkterna ökar med 7 procent och uppgår till 561 Mkr (523).

Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 807 Mkr (983).

På bokslutsdagen är 2 100 lägenheter under produktion.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 311 Mkr (254), varav 145 Mkr (254) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

Resultat före skatt uppgår till 901 Mkr (395) och resultat efter skatt uppgår till 723 Mkr (309), motsvarande 2,2 kr per aktie (1,0).



Kommentar från vd Hans Wallenstam:

"När jag summerar första kvartalet för 2021, efter ett år med pandemin, kan jag konstatera att Wallenstam är stabilt och verksamheten löper på. Vi har en välfungerande affärsmodell som skapar resultat och ett attraktivt fastighetsbestånd med stark efterfrågan både på våra lägenheter och på våra kommersiella ytor."



"Vi färdigställde rekordmånga lägenheter i vår nyproduktion under förra året och redan över 400 lägenheter under första kvartalet 2021. Det ger positiva effekter på både vårt driftnetto, som ökar med cirka 7 procent, och vårt förvaltningsresultat, som ökar med cirka 6 procent jämfört med samma period föregående år. Sammanfattningsvis har vi genererat 2,60 kronor i substansvärdesökning under kvartalet, och det tycker jag är imponerande!"

