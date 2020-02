Solnaberg äger If-huset i Solna. Bild: Solnaberg Property

Solnaberg höjer utdelningen

Bolag Solnaberg menar att marknadsvärdet på sin fastighet har stigit till 1 180 miljoner kronor (990 vid förra årsskiftet). Bolaget höjer utdelningen från 8 till 10 kronor.

Helårssiffrorna:



• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 178,0 kr (131,6)

• Nytt kreditavtal om 530 Mkr till fast ränta 0,9% i 3 år

• Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 61 129 806 kr (59 146 836)

• Driftsöverskottet uppgick till 47 485 821 kr (49 635 414)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 36 539 509 kr (40 850 151)

• Periodens resultat uppgick till 1 964 559 kr (5 130 578)

• Resultat per aktie uppgick till 0,52 kr (1,76)

• Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 990 Mkr till 1 180 Mkr

• Styrelsen föreslår att årsstämman höjer utdelningen från 8 kr till 10 kr



Sterner Stenhus lade i veckan ett bud på Solnaberg om 144 kronor per aktie. Aktien stängde på tisdagen på 147 kronor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

