SLP tecknar femårigt hyresavtal i Helsingborg

Uthyrning SLP har tecknat ett femårigt hyresavtal med inTime Express AB.

Hyresgästen kommer att flytta in i SLP:s fastighet Briljanten 4 i Helsingborg som förvärvades i december. Lokalen var då uppsagd och blir vakant siste februari. inTime tillträder lokalen omfattande ca 1 360 kvadratmeter den 1 augusti 2023. Årshyran uppgår till ca 1,3 miljoner kronor och är fullt indexerad.



– Vi startade verksamheten i Tyskland 1987 och idag finns inTime Express med egen verksamhet och 500 medarbetare i tolv länder och vi har ett starkt nätverk för transporter och logistikverksamhet. Vår verksamhet i Helsingborg utvecklas bra och vi ser fram emot att flytta in i större och moderna lokaler, säger Hanspeter Fischer, vd på inTime Express.



– Vi är glada över att inTime Express valt att flytta in i en av oss nyligen förvärvad fastighet. Fastigheten som ligger i Helsingborgs logistikläge Väla Södra, i knutpunkten mellan E4/E6 och E20, har ett utmärkt läge för ett transportbolag, säger Peter Strand, vd på SLP.

