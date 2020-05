Nicklas Schmidt, SLP, och Mikael Malmberg, Polfärskt Malmö. Bild: SLP

SLP hyr ut i Malmö

Uthyrning SLP bygger nytt i Malmö – tecknar långt hyresavtal med Polfärskt.

För mindre än två månader sedan kommunicerade SLP sitt förvärv av en byggklar utvecklingsfastighet längs yttre ringvägen (E6) i Malmö. Hyresavtal har nu tecknats med Polfärskt Malmö som blir den första hyresgästen som etablerar sig på fastigheten. Polfärskt Malmö är en del av Polfärskt Bröd AB som är en av landets största leverantörer av bröd och kakor till främst dagligvaruhandeln.

– Byggbar mark på ett av Malmös bästa logistiklägen är mycket eftertraktad och vi beslutade därför att förvärva den aktuella fastigheten utan att ha tecknat avtal med en enda hyresgäst. Det är klart att det finns ett mått av spekulation i det, men vi är trygga i vårt erbjudande och vår affär. Att vi redan lyckats teckna avtal med den första hyresgästen visar att vi fattade rätt beslut och vi ser fram emot att utveckla projektet tillsammans med Polfärskt Malmö, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.



Polfärskt Malmö kommer att hyra en yta om totalt cirka 1 250 kvadratmeter kontor, lager och frysutrymme, vilket utgör cirka en tredjedel av den byggnad som kommer att uppföras. Lokalerna kommer efter genomförd byggnation att tillträdas under slutet av 2021. Den initiala hyresperioden är 10 år.

– Vi är såklart mycket nöjda med att ha tagit nästa steg i vår tillväxt. SLP har på ett utmärkt sätt kunnat möta våra behov och vi ser med stor spänning fram emot att kunna flytta in i våra nya lokaler under nästa år, säger Mikael Malmberg som är vd och ägare till Polfärskt Malmö.

