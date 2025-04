Skarp kritik mot rotavdraget som konjunkturstimulans

Bostäder De politiska åsikterna går isär om just ett rotavdrag kommer leda till att stimulera såväl konjunkturen som byggsektorn. Fastighetssverige följde debatten om vårbudgeten under tisdagen och sammanfattar detta som både fick ris och ros. Vi djupdyker också i den budgetposten för bostadsbyggandet som flög under radarn och får en kommentar från den vd som det berör.