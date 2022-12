Skanska investerar i Herlev. Bild: Istock

Skanska investerar 780 miljoner i danskt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 529 miljoner danska kronor, cirka 780 miljoner svenska kronor, i ett nytt bostadsprojekt i Herlev, Danmark.

Projektet Hørkær Have omfattar 22 700 kvadratmeter och består av 264 lägenheter som hyrs ut under byggtiden. Bostäderna har 2–5 rum och tillgång till gemensamhetsytor, hemmakontor samt parkering.



Hørkær Have ligger i centrala Herlev vid stationen för den kommande spårvägen till Köpenhamn, Hovedstadens Letbane. Projektet hållbarhetscertifieras enligt DGNB Gold.



Entreprenör är HHM A/S. Byggnationen startar i december 2022 och kommer att vara färdigställd 2025.

