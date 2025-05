För tredje månaden i rad justerar hushållen ner sina boprisförväntningar. Bild: iStock

SEB: "Vi ser en avmattning på bostadsmarknaden"

Bostäder SEB:s boprisindikator sjunker i maj med två enheter till plus 34. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 16 och plus 50 enheter.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 47 procent, en minskning med 2 procentenheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser är kvar på 13 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 procentenhet till 27 procent.

– För tredje månaden i rad justerar hushållen ner sina boprisförväntningar. Trots rådande turbulens och osäkerhet om framtiden har pessimismen inte växt särskilt dramatiskt och Boprisindikatorn ligger fortfarande strax över sitt historiska snitt. Den faktiska boprisutvecklingen följer en liknande utveckling med tecken på avmattning snarare än kraftiga nedgångar, vilket talar för att vi står inför en fortsatt avvaktande bostadsmarknad, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.



På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 2,43 procent. Det är en minskning med 0,08 procentenheter från föregående månad.



Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 procentenhet från förra månaden.



Undersökningen genomfördes under perioden 29 april till 5 maj.

