Ilija Batljans SBB går in i Netmore. Bild: SBB

SBB blir storägare i Netmore

Bolag SBB och Polar Structure går in med 35 miljoner kronor vardera i IoT-bolaget Netmore, noterat på First North. Teckningskursen är 1,90 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 42 procent jämfört med gårdagens stängningskurs.

Polar Structure var även tidigare en av huvudägarna, tillsammans med Buildroid som ägs av Stronghold och Vincero.



Genom den riktade nyemissionen tillförs Netmore 70 miljoner kronor före emissionskostnader.



Netmore Group AB och Polar Structure AB har sedan tidigare ett etablerat samarbete genom det gemensamt ägda nätbolaget Netmore Polar AB, i vilket investeringar i nätverksinfrastruktur görs. Utrullningen av det landsomfattande svenska IoT-nätet (LoRaWAN) beräknas under slutet av fjärde kvartalet 2021 täcka 80 procent av Sveriges befolkning. Satsningarna på motsvarande nät i Storbritannien och på Irland befinner sig i ett tidigare skede, och beräknas ta fart under 2022.



Att Polar Structure är en av investerarna i den riktade emissionen innebär att man stärker sitt inflytande i Netmore, vars olika produkter och tjänster bidrar till digitaliseringsprocessen inom Polar Structures olika infrastrukturinvesteringar, vilka i sig gynnas av att den gemensamt ägda LoRaWAN-infrastrukturen växer.



Det gemensamma arbetet med att implementera Netmores tjänsteutbud inom Polar Structures portföljbolag intensifieras nu, samtidigt som nätverksinfrastruktursatsningarna fortlöper enligt plan i det gemensamt ägda bolaget.



– Att vi nu stärker vårt inflytande i Netmore är en logisk följd av vårt framgångsrika samarbete inom utrullningen av nätverksinfrastruktur som sker inom ramarna för de rikstäckande IoT-nät som vi tillsammans bygger i flera europeiska länder. Vi ser i och med denna utökade satsning fram emot att bidra ytterligare till Netmores pågående expansion i Europa, vilket ligger helt i linje med vår affärsstrategi, säger Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure AB.



Netmores produkter och lösningar är skräddarsydda för att vara skalbara på en internationell marknad. Arbetet med att etablera Netmore som en betydelsefull spelare i Europa bygger på lokal närvaro och partnerskap med både fastighetsägare, tjänsteutvecklare, operatörer och andra aktörer på den växande IoT-marknaden.



Kapitaltillskottet från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Polar Structure AB medför att Netmore Group AB kan bygga en organisation som stärker både närvaro och konkurrenskraft på de utvalda marknaderna, samtidigt som förädlingen av affärsområdena Property Networks, IoT Networks och Open Access 5G Networks fortsätter i oförminskad takt.



– Att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillkommer som storägare samtidigt som Polar Structure AB ökar sitt ägande är en stark förtroendesignal, och utgör dessutom ett kvitto på att vår strategiska position är värdefull för både fastighetsbolag och infrastrukturinvesterare. Det förbättrar även våra förutsättningar att etablera våra tjänster på de marknader som de nya ägarna är verksamma inom, samtidigt som vi med ökad kraft kan stärka vår närvaro på övriga europeiska nyckelmarknader, säger Ove Anebygd, vd Netmore Group AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

