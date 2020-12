Next One Technology köper norska Checkd. Bild: Checkd

SaaS-bolaget Next förvärvar norska Checkd

Bolag Next One Technology, med det affärssystemet Next, förvärvar det snabbväxande norska SaaS-bolaget Checkd och deras mjukvara för besiktning, ärendehantering och kvalitetskontroller på byggarbetsplatser. Samgåendet gör att bygg- och entreprenadbolag får ett komplett, flexibelt och mobilt affärs- och projektsystem, samtidigt som de lättare kan efterleva de allt högre kraven på säkerhet och kvalitet.

– Vi är mycket glada att kunna gå samman med Checkd, säger Gunilla Åberg, vd på Next.



– De har vuxit snabbt i Norge och vi ser stora möjligheter att tillsammans kunna expandera både inom Norden och vidare ut i Europa. Vårt gemensamma erbjudande ska vara det naturliga valet för bygg- och entreprenadbolag i Europa som söker ett professionellt, modernt och branschanpassat affärs- och projektsystem.



Checkd utvecklar och erbjuder ett molnbaserat system för ärendehantering, besiktning och kvalitetskontroller (så kallat KMA) på byggarbetsplatser. Den mobila lösningen gör det enkelt och effektivt att kommunicera och dokumentera ute på arbetsplatsen, vilket leder till bättre kontroll och uppföljning.



– Vi ser att efterfrågan på mobila stödsystem ökar starkt. Man vill kunna samla in all data ute på plats. Det sparar tid och gör det enklare att kunna efterleva de höga säkerhets-, miljö- och kvalitetskrav som ställs på branschen. Genom att integrera Checkd i vår Next-plattform kommer vi att kunna ge både befintliga och nya kunder en heltäckande lösning, säger Gunilla Åberg.



– Att gå samman med Next ger oss möjlighet att bli del i en större plattform och snabbare nå ut på en bredare marknad, säger Tom-Erik von Krogh Martinsen, grundare och vd på Checkd.



– Genom samgåendet blir vi en del av en större organisation med större kundbas. Det gör att vi kan expandera snabbare och ge våra kunder en ännu bättre lösning.



Mjukvaruinvesteraren Monterro är sedan 2019 huvudägare av Next och har lång erfarenhet av att utveckla och expandera B2B mjukvarubolag internationellt. Monterro etablerade verksamhet i Norge tidigare i år för att kunna stötta och utveckla även norska mjukvarubolag i deras expansion utomlands.



– Vi är glada att kunna få till samgåendet mellan Next och Checkd. De kompletterar varandra bra och får en mycket stark position för en expansion både inom och utanför Norden, säger Gustav Lagercrantz, styrelseordförande i Next och vd på Monterro.



Ledningen i Checkd går i samband med transaktionen också in som delägare i det gemensamma bolaget.

