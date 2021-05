Pigello: Alexander Olsson CEO, Tor Andersch CTO (bakom), Andreas Eriksson CPO och Filip Schröder COO. Bild: Pigello

Proptech Farm investerar i fastighetssystem-bolaget Pigello

Bolag SaaS-bolaget Pigello (tidigare Atlas Fastighetssystem) stärker kassan med fyra miljoner kronor i en finansieringsrunda, för att aggressivt kunna utmana traditionella fastighetssystem. Bland investerarna finns det nystartade VC-bolaget Proptech Farm med Fredrik Bergman i spetsen, som ska hjälpa bolaget inför en framtida global expansion.

Pigello utmanar fastighetsbranschen med en plattform som med hjälp av integrationer och AI automatiserar förvaltningen av fastigheter. Nu vill man utmana traditionella aktörer på fastighetssystemsmarknaden. Syftet med plattformen är att låta fastighetsbolag äga sin data och jobba processorienterat med hjälp av en plattform som tillhandahåller automatiserade processer för både ekonomisk-, teknisk- och administrativ förvaltning. Med fokus på öppna api:er erbjuder plattformen idag redan över 15 integrationer mot fastighetsnischade system.



– Vi vill hjälpa fastighetsbolag att ersätta traditionella fastighetssystem som under de senaste 20 åren har låst in fastighetsbolagens data, och på så sätt motverkat möjligheterna till ett gemensamt ekosystem med integrationer. Med Pigello kan fastighetsbolag byta ut sina tidigare fastighetssystem och öppna upp dörren till en ny värld där kunderna själva väljer vilka system som ska användas för de olika processerna, säger Alexander Olsson, vd och medgrundare av Pigello.



Pigello blir ett portföljbolag till det nystartade investmentbolaget Proptech Farm som går in som lead-investerare i Pigellos första finansieringsrunda. Proptech Farm har som mål att på en femårsperiod investera 200 miljoner kronor i proptech-startups och har på kort tid genomfört fem transaktioner. Bakom VC:n står förutom grundarna Fredrik Bergman och Linus Björk, även Mikael Wintzell, grundare och vd för Wellstreet Partners, Samir Taha, grundare av Aros Bostad, Tom Olander, vd och grundare för JOOL Invest och Oscar Rolfsson, CFO för Pegroco Invest.



– Från första mötet så kändes det direkt att detta management team är ett team som vi på Proptech Farm verkligen kan jobba och utvecklas tillsammans med. Vi ser förutom potentialen på den svenska och nordiska marknaden en stor potential att ta Pigello och SaaS-mjukvaran internationellt. Vi ser även synergier med andra investeringar vi har och kommer att göra, säger Fredrik Bergman, CEO på Proptech Farm.



Pigello grundades 2019 som Atlas Fastighetssystem på KTH Innovation och backades därefter av Sting och Propel Capital. I samband med investeringen från Proptech Farm väljer man att byta namn för att lägga en grund inför en kommande internationell expansion.



– Med Proptech Farm i ryggen, kan vi effektivare få ut plattformen mot nya kunder och hjälpa fler framåtlutade fastighetsbolag att byta från sina befintliga, traditionella, fastighetssystem. Dessutom kan vi lägga in en ytterligare växel i utvecklingen och bygga fler integrationer mot marknadsledande system. Med hjälp av Proptech Farms starka nätverk kan vi även genomföra en internationell expansion snabbare, säger Alexander Olsson.

