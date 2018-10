Prologis köper 16 000 kvadratmeter i Stockholm

Publicerad den 26 Oktober 2018

tweet

Transaktioner Prologis köper två moderna fastigheter som totalt omfattar mer än 16 000 kvadratmeter logistikyta. Fastigheterna ligger i Upplands Väsby och Rosersberg.

Bild: Prologis

Prologis köper 16 000 kvadratmeter i Stockholm. Prologis köper 16 000 kvadratmeter i Stockholm.

Säljare är fastighetsbolaget i Sortex of Sweden gruppen. Där ingår även den nuvarande hyresgästen, livsmedelsbolaget Sevan, som är marknadsledare inom kategorin världens mat.



Förvärvet är uppdelat i två delar. I den första delen förvärvar Prologis 6 200 kvadratmeter moderna logistiklokaler ? nära E4:an och bara cirka 20 minuter till centrala Stockholm. Sevan kommer att sitta kvar som hyresgäst under ett år, varefter lokalen med sitt mycket attraktiva logistikläge kommer att vara tillgänglig för ny hyresgäst.



Den andra delen av avtalet omfattar en förbindelse att förvärva en ny 10 100 kvadratmeter stor logistikfastighet som just nu projekteras. Byggnaden ska uppföras alldeles intill Prologis egen fastighet i Rosersberg, bara några få minuter från Arlanda flygplats och cirka 30 minuter från centrala Stockholm. I avtalet ingår att Sevan blir hyresgäst i den nya lokalen genom ett långt hyresavtal.



Den nya fastigheten som ska uppföras i Rosersberg kommer att vara miljöcertifierad, ha in- och utvändig LED-belysning, ESFR sprinklers, 11,5 meters fri invändig takhöjd samt en 55 meter djup lastgård.



Tillsammans med Prologis logistikpark på Arlanda, Jordbro DC1 och en fastighet i Eskilstuna, förvaltar Prologis nu nära 135 000 kvadratmeter logistikyta i Stockholmsområdet. Bolaget har även ytterligare markområden som är tillgängliga för byggnation.

? Vi är glada över att kunna sluta det här avtalet och samtidig välkomna en ny kund. Att expandera i Sverige och särskilt i den viktiga Stockholmsregionen är ett av våra fokusområden. Förvärvet ligger också i linje med vår tillväxtstrategi för Sverige, säger Bram Verhoeven, Regional Head Northern Europe.



Sevan producerar, importerar och säljer mat från alla världens hörn.

? Vår verksamhet har vuxit stadigt vilket gör att vi behöver större lokaler för att kunna expandera vidare. Avtalet är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete med Prologis där vi tillsammans arbetat som ett team i en lösningsorienterad affärsprocess. Både för att ta fram de tekniska specifikationerna för den nya fastigheten och utveckla den affärsmässiga lösningen, säger Michael Maroutian, koncernchef på Sortex of Sweden gruppen.



Prologis har använt Nordic Gatekeeper and DLA Piper som rådgivare i affären. Sevan bistods av Rosengren & Co och MAQS.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Prologis Norden på Branschguiden Prologis, med huvudkontor i USA, är den ledande globala leverantören av logistikfastigheter. Företaget äger och förvaltar omkring 63,9 miljoner kvadratmeter moderna logistikfastigheter i 19 länder världen över. Prologis logistikparker ligger alltid i närheten av flygplatser, hamnar och/eller motorvägar för bästa transportmöjligheter.



I Sverige äger och förvaltar Prologis cirka 483,000 kvadratmeter. Prologis Norden har varit aktivt på den nordiska marknaden sedan 2002. Läs mer om Prologis Norden på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Vill bygga exklusiv skyskrapa – i Örebro Bygg/Arkitektur Affärsmannen från Örebro vill testa det amerikanska konceptet med exklusiva boenden, skybar och helikopterplatta på taket i en skyskrapa på 36 våningar. Om planen blir verklighet blir det Örebros högsta byggnad. För Fastighetssverige berättar han om varför han tror på den udda idén.

Annons

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Framtidens digitala boende Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg 2 000 sensorer mäter allt som pågår i HSB Living Lab – den världsunika arenan i Göteborg som kombinerar boende och levande laboratorium. Här forskas kring framtidens boende och framtidens smarta hem. Missa inte dragningen om framtidens digitala boende på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg den 14 november!

Castellum storsäljer till Balderbolag Transaktioner Balder har bildat JV-bolaget Sinoma Fastighets AB, som köper 38 fastigheter av Castellum.

Wallenstam: "Rekordlåg vakansgrad" Bolag Wallenstams nyproduktion har gett utdelning i form av ett starkt förvaltningsresultat. För Fastighetssverige berättar Susann Linde mer om hur man tänker inför nästa kvartal och vad man har för planer för den anrika fastigheten i centrala Göteborg. Wallenstam köper anrik fastighet i Göteborg

Skanska utvecklar och säljer nytt kontorshus för en halv miljard Transaktioner Skanska investerar i ett egenutvecklat kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping. Fastigheten säljs samtidigt till Vacse för cirka 500 miljoner kronor och hyresgäster blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Tina Lindh vinnare av SGBC Award 2018 Event Tina Lindh, fastighetsutvecklare hos Kungsleden, är årets vinnare av Swedish Green Building Council (SGBC) Award 2018 och tilldelades, priset för "Ett positivt bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling" under en ceremoni i Stockholms stadshus.

Prologis köper 16 000 kvadratmeter i Stockholm Transaktioner Prologis köper två moderna fastigheter som totalt omfattar mer än 16 000 kvadratmeter logistikyta av Sortex of Sweden. Fastigheterna ligger i Upplands Väsby och Rosersberg.

Nordika säljer till Tosito Transaktioner Nordika avyttrar Domherren 23 till den lokala fastighetsutvecklaren Tosito. Fastigheten köptes från Saab AB i augusti 2014, då Saab skulle samlokalisera sina verksamheter till Huskvarna. Under ägarperioden har Nordika drivit en förändring i detaljplanen för att tillåta konvertering av fastigheten från industriell användning till bostäder, kontor och detaljhandel. Så tar Tosito täten i Jönköping

Forsen stärker upp chefsledet på anläggningssidan Bolag Forsen har anställt Lena Rasmusson som ny gruppchef på Forsen Anläggning.

Catenas substans 165 kronor Bolag Catena redovisar förbättrade driftsöverskott, uthyrningsgrad och hyresintäkter. Förvaltningsresultatet för niomånadersperioden ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Jessica Ekmark åter till AG Advokat – inträder som delägare 2020 Bolag Jessica Ekmark återvänder till AG Advokat under oktober 2018. Hon arbetar med fastighets- och hyresrättslig rådgivning i AG:s hyresrättsgrupp och kommer från 1 januari år 2020 att inträda som ny delägare i byrån.

D Carnegie ökar resultatet Bolag D Carnegie redovisar för tredje kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 881 miljoner kronor jämfört med 525 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. För de första nio månaderna 2018 uppgick resultatet efter skatt till 2 709 miljoner kronor jämfört med 1 229 miljoner kronor samma period föregående år.

Semrén & Månsson stärker upp inom stadsbyggnad Bolag Semrén & Månsson Arkitekter som vässar sitt erbjudande inom stadsbyggnad i både Stockholm och Göteborg.

Stora Kontorsdagen

Kontorsmarknadens mötesplats - här är alla talare Stora Kontorsdagen Biljana Pehrsson, Anneli Jansson, Sven-Olof Johansson, Arvid Lindqvist, Bjanka Colic, Anna Lorentz. Petter Klingofström, Steven Lang, Manuel Böcher, Klaus Hansen Vikström, Mats Hederos, Charlotte Vikström, Karolin Forsling, Lina Larsson, Sven Ostner, Daniella Waldfogel, Cecilia Gunnarsson, Mikael Näselius, Milena Kuljanin, Marie Bucht, Anna Bellman och Ingemar Rindstig. Där har du talarna till höstens mötesplats för kontorsmarknaden på Grand Hotel i Stockholm den 6 november. Tung vd-panel om läget och framtida a... Branschen om Weworks intåg i Sverige