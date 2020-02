Peab har ytterligare en fullt uthyrd fastighet i Ulriksdal

Uthyrning Peab Fastighetsutveckling och Easy Telefoni har tecknat hyresavtal för yta i ny fastighet i Ulriksdal, Solna. I och med tecknandet av hyreskontraktet är fastigheten nu fullt uthyrd.

Bild: Gatun Arkitekter

Fastigheten är en av sex som Peab utvecklar längs med E4:an. Arbetet intensifieras nu med utvecklingen av nästa projekt The Gardens – ett nytt landmärke med magnifik utsikt över nationalstadsparken och en arkitektur som tar för sig.

– Vi är glada för att Easy Telefoni flyttar in och att vi nu har ett hus som är fullt uthyrt i god tid innan färdigställandet, säger Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling.



Fastigheten inrymmer elva våningar och den innovativa arkitekturen och gestaltningen speglar dess funktioner. Sedan tidigare är de tre översta våningsplanen uthyrda till Actic med kontor och ett fantastiskt gym med utsikt över Nationalstadsparken och Brunnsviken. De tre översta våningsplanen med kontor och gym ger intrycket av att sväva ovanpå parkeringshusets åtta våningar med 475 parkeringsplatser. Arkitekt är Roger Spetz från Gatun Arkitekter.



Angränsande till Nationalstadsparken i norra Stockholm fortsätter Ulriksdal att växa och utvecklas till en urban stadsdel. I området beräknas cirka 15 000 arbetsplatser stå klara inom de närmaste åren. Här bygger Peab kontor för den som vill ha den ena foten i storstadens puls och den andra i grönska och natur. Ett nytt kontor för Peabs egna anställda i Stockholmsregionen på 12 500 kvadratmeter invigdes så sent som november förra året.



Nu intensifieras arbetet med utvecklingen av kontorsfastigheten The Gardens. Det blir en elva våningar hög fastighet om totalt 16 000 kvadratmeter flexibla kontor med gemensam takterrass och conciergeservice.

– Utsikten från The Gardens takterrass, ut över Nationalstadsparken, kommer att bli magnifik. Ulriksdal är helt klart en unik plats. Här skapas kontor, bostäder och miljöer med nära till såväl grönska som till stadens puls. Vi vill ge alla som bor och verkar här bra möjligheter till liv och rörelse något som medverkar till att det blir ett extra spännande område, säger Fredrik Pettersson.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

