Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox säljer om priset är rätt

Ekonomi/Finansiering Återhämtningen på hotellmarknaden under 2022 var starkare än vad hotellfastighetsbolaget hade vågat hoppats på. Det skriver vd Liia Nõu i bokslutet.

RevPar, genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, är nu i stort sett tillbaka, nominellt, på nivåer före pandemin, men med högre snittpriser och något lägre beläggningsgrad.



"Oron på räntemarknaden har lett till högre finansieringskostnader, vilket också skapat ett visst tryck uppåt på direktavkastningskraven i hotellfastighetsmarknaden. Men kombinationen av direktavkastningskravens högre ingångsnivå och ökade kassaflöden har så här långt begränsat den negativa värdeeffekten för Pandox", skriver hon.



Normaliseringen av hotellmarknaden har under året reflekterats i högre värderingar av Pandox fastigheter till följd av ett högre förväntat kassaflöde med uthålligt högre snittpriser, som vägt tyngre än ökade direktavkastningskrav.

"För hela fastighetsportföljen ökade det genomsnittliga direktavkastningskravet med 0,14 procentenheter till 5,74 procent vid utgången av 2022 jämfört med samma tidpunkt 2021. Mätt från årsskiftet 2019, innan pandemin, har det genomsnittliga direktavkastningskravet ökat med 0,18 procentenheter", skriver Liia Nõu.



Utvecklingen på räntemarknaden innebär att Pandox räntekostnader kommer att öka ytterligare under 2023. Hon skriver att turbulensen på fastighetsmarknaden har skapat affärsmöjligheter för Pandox som utnyttjats genom förvärv i Belgien och Storbritannien för totalt cirka 900 miljoner kronor.



Bolaget har också sålt hotell i Kanada, Finland och Sverige för omkring 790 miljoner kronor. Hon skriver också att Pandox har möjlighet att vara opportunistiska när det gäller investeringar och förvärv men Pandox är också öppna för att sälja hotellfastigheter om priset är rätt och därigenom frigöra ytterligare kapital som kan återinvesteras i nya projekt.



Pandox har en försiktigt optimistisk syn på hotellmarknaden 2023.

"Vi har en försiktigt optimistisk syn på hotellmarknaden 2023 baserat på omvärldsförväntningar om att konjunkturnedgången kan bli mildare än befarat och att vi redan 2024 kan se ekonomisk tillväxt igen. Det finns fortsatt återhämtningspotential i affärsresande och internationellt resande. Den största risken är fortsatt direkta och indirekta effekter från kriget i Ukraina", skriver Liia Nõu.



Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår utdelning.



Den totala omsättningen uppgick till 1 623 miljoner kronor (974), en ökning med 67 procent.



Hyresintäkterna i fastighetsförvaltningen uppgick till 803 miljoner kronor (606), en ökning med 32,5 procent mot föregående år.



Driftnettot i fastighetsförvaltningen uppgick till 698 miljoner kronor (542), en ökning med 28,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 367 miljoner kronor (195), en ökning med 88,2 procent mot föregående år.



Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till -67 (97) miljoner kronor respektive -59 (187) miljoner kronor. Orealiserade värdeförändringar rörelsefastigheter uppgick till -1 (-13) miljoner kronor.



Resultatet före skatt var 242 miljoner kronor (463).



Resultatet efter skatt blev 101 miljoner kronor (258) och resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (1,41).



I utdelning föreslås 2,50 kronor per aktie (0).



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 205,03 kronor (173,54). Per 30 september var nivån 202,96 kronor.

