Oscar Properties World – unik digital tjänsteplattform

Publicerad den 21 Maj 2018

Bolag Oscar Properties lanserar som första bostadsutvecklare i Norden en digital tjänsteplattform med egna produkter för framtidens boende. Produkterna och tjänsterna tas fram och skräddarsys av Oscar Properties inför varje projekt.

Bild: Oscar Properties

Oscar Engelbert. Oscar Engelbert.

Redan under 2018 får boende som flyttar in tillgång till tjänsteplattformen. Konceptet presenteras i sin helhet i det arkitektoniska landmärket Gasklockan. Målet är att tänja på gränserna för framtidens boende och erbjuda en unik boendeupplevelse som förenklar vardagen. I höst byggs en av satsningens hörn- stenar, Oscar Deli, in i Norra Tornen och 79&Park på Gärdet i Stockholm.



Oscar Properties har under det senaste året byggt upp en tech- och innovationsavdelning vars främsta uppgift är att mejsla ut framtidens boendeupplevelse. I kombination med världsledande arkitektur och design ska Oscar Properties World ta bostadsutveckling till en ny nivå.



– Sven Markelius ritade in Stockholms första hiss för matleveranser redan 1935 för att förenkla vardagen för de boende. Vår vision med Oscar Properties World är att göra det Markelius gjorde då men skräddarsytt för dagens stockholmare. Tech och design i kombination med egna produkter och tjänster kommer att skapa en helt ny boende- upplevelse, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.



Plattformen utvecklas löpande och i Gasklockan, ritad av Herzog & de Meuron, i Norra Djurgårdsstaden erbjuds ett heltäckande utbud:



Leveranser

Lösningen på dagens e-handelsproblem: pakethanteringen. Oscar Properties World tar hand om de boendes leveranser så att de slipper besöka utlämningsställen eller vara hemma och vänta på leverantören.



Digital Concierge

Hjälp med bokning av resor, restauranger, konserter och andra kulturevenemang. Stort fokus på konst och design.



Oscar Deli

Delikoncept framtaget av Oscar Properties för att passa varje projekt. Boende och allmänhet välkomnas till delin som erbjuder enklare mat att äta på plats eller ta med hem samt mindre shoppingyta med inspiration från bland andra Whole Food Market. Färdig mat och "matkassar" levereras direkt upp till bostaden.



Hållbarhet & förbrukningsmätning

De boende kan själva värna om miljön och sänka sina kostnader genom att se hur mycket el och vatten som förbrukas.



Smart hem

De boende kan själva via plattformen ta kontroll över bostaden genom att exempelvis sänka värmen när man reser bort eller att via röststyrning höja eller sänka musiken.



Kom i form

Hantera bokning av träning med personlig tränare, massage eller andra friskvårdstjänster i huset.



Design & konst

Via Oscar Properties World kan de boende kan få råd och tips gällande design och konst.



Gemenskap

Ett chattforum i Oscar Properties World öppnar upp huset och skapar gemenskap och kommunikation mellan de boende. Här finns även viktiga meddelanden och information som rör föreningen och bostäderna.



Rent & Snyggt

Oscar Properties World har egna avtal gällande städning och enklare reparationer i hemmet.

Via plattformen kan de boende hantera bokning av hushållsnära tjänster, hantverkare och andra RUT- och ROT-tjänster.



Ordning & Reda

Digital boendepärm där man kan samla all information runt boendet och bostaden på ett och samma ställe.



Det lilla extra

Varje hus och projekt kommer att erbjuda skräddarsydda tjänster och produkter som sätter guldkant på vardagen. Exempel är exklusiva erbjudanden från samarbetspartners inom allt ifrån abonnemang på snitt- blommor och kulturevenemang till leverans av nymanglade lakan.



Om Gasklockan

För första gången skapar ett av vår tids mest tongivande arkitektkontor, Herzog & de Meuron, ett landmärke i Sverige. Byggnaden blir med sin gnistrande, glasinspirerade villaarkitektur på hög höjd, i ett landskap av Piet Oudolf, en upplevelse inte bara för de boende utan för hela staden. I huset möts offentliga ytor och skräddarsydd boendeservice på ett sätt som är helt nytt för Stockholm. Byggstart är planerad till slutet av 2018 och byggnaden planeras stå klar för inflytt 2022.

– Gasklockans storlek med sina 317 bostäder möjliggör en helt ny typ av boendeservice och kringtjänster. Redan från start var Herzog & de Meurons och vårt mål att tänja på gränserna och skapa framtidens boende. Vi vill förenkla vardagen för de som bor i huset och samtidigt skapa en öppen, kreativ urban plats för stockholmarna, säger Oscar Engelbert.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

