NREP rekryterar Magnolias vice vd

Publicerad den 14 Maj 2019

Rickard Langerfors kommer att leda NREP:s bostadssatsning.

Karriär Rickard Langerfors ansluter till NREP och axlar ansvaret för att driva bolagets pågående satsning inom bostäder. Langerfors har lång erfarenhet från projektutveckling och kommer närmast från rollen som vice vd på Magnolia Bostad AB.

Rickard Langerfors har arbetat i fastighetsbranschen i närmare 25 år. Han kommer med en gedigen erfarenhet inom fastigheter från tidigare ledande roller i HSB och Skanska. År 2011 blev han den första att anställas i Magnolia Bostad och har sedan dess varit med och byggt upp bolaget som huvudansvarig för projektutvecklingen. Nu lämnar Langerfors rollen som vice vd på Magnolia Bostad för att ansluta till NREP.



– Rickard blir en nyckelperson i vår uttalade bostadssatsning och vi är glada över att han valt att bli en del av vårt team. Han har en gedigen erfarenhet av både bostadsutveckling och affärsutveckling, vilket är precis vad vi letat efter. Inom våra investeringsområden, som främst fokuserar på bostäder, samhällsfastigheter och logistikanläggningar, har bostäder en stark tillväxtpotential i och med vår starka kapitalbas och där kommer Rickard ta en ledande roll. Behovet av rekryteringen är ett resultat av kraftig tillväxt senaste åren som vi ser fortsätter framöver, säger Stefan Wallander, vd på NREP Sverige.



I dag har NREP en fastighetsportfölj på cirka 40 miljarder kronor på nordisk basis. Bolaget har byggt en av de större portföljerna inom modern logistik i Norden och innehar en miljardportfölj under produktion i samhällsfastigheter i Sverige. Nu intensifieras satsningen ytterligare på bostäder, ett område där NREP redan är en av de större investerarna på den danska marknaden.



– NREP är ett bolag med stark entreprenörsanda och att få vara med på den bostadssatsning som bolaget nu gör känns oerhört roligt och inspirerande. Under mina åtta år på Magnolia var jag med och utvecklade företaget från att vara en liten aktör till att bli en av Sveriges största bostadsutvecklare med en produktionstakt på över 2 000 bostäder per år. Nu ser jag fram emot att bidra med mina erfarenheter av att bygga bolag såväl som min kompetens inom bostäder. Med de resurser och den kunskap, inte minst inom hållbarhet, som finns inom NREP kommer vi att kunna åstadkomma något riktigt bra, säger Rickard Langerfors.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

