Ett Vika-bolag köper Hot Screens fastighet i Kungsbacka i en sale leaseback-affär. Bild: Panreal

Norska Vika gör sitt första förvärv i Sverige

Transaktioner Det är Kungsbacka Eiendomsinvest AS som i en sale and leaseback-affär formellt förvärvar den nybyggda fastigheten Äskatorp 4:22 i Kungsbacka kommun, med Hot Screen AB som enda hyresgäst. Köparbolaget är ett av Vika Project Finance AS nybildat bolag som ägs av ett antal institutionella och privata nordiska aktörer, där säljaren (tillika ägarbolaget till hyresgästen) är en av investerarna.

Panreal har varit rådgivare i affären.



Fastigheten utgörs av en nybyggd kontors- och produktionsbyggnad av absoluta toppkvalitet och är belägen i direkt anslutning till E6:an, strax söder om centrala Kungsbacka. Funktioner som värmeåtervinning, eget reningsverk, omfattande ljudisolering samt att byggnaden är självförsörjande ner till åtta minusgrader gör anläggningen till något utöver det vanliga.



I byggnaden huserar Hot Screen – ett av världens mest miljövänliga transfertryckeri. Hyresgästen har under de senaste fyra åren mer än dubblerat sin omsättning och är idag Nordens ledande leverantör. Ursprungsbyggnaden, vilken stod färdigställd 2016 och uppfördes av Hot Screen själva, är i slutfasen av en tillbyggnation och kommer efter färdigställande under december i år att inrymma en totalarea om drygt 7 500 kvadratmeter. Hyreskontraktets löptid uppgår till 15 år.



Överlåtelsen av fastigheten sker genom förvärv av det fastighetsägande bolaget och det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 150 miljoner kronor.



Försäljningen har skett off market, där Panreal har agerat säljarens rådgivare. Allié Law har varit legal rådgivare åt säljaren och Werks Advokater åt köparen.



– Vi är väldigt glada över att vi nu har genomfört vår första affär i Sverige och det känns extra kul att ägarna bakom Hot Screen (tillika säljaren) valt att investera och ligga kvar som delägare i köparbolaget, säger Thomas Holtan Leskovsky, CEO / Partner på Vika Project Finance AS.



– Sale leaseback upplägget passar oss utmärkt, speciellt då vi fortande är engagerade som delägare i fastigheten. Upplägget frigör kapital för koncernen och Hot Screen som vi kommer använda för att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv, säger Fredrik Skanselid, CEO Hot Screen AB, säljare och delägare i köparbolaget.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen