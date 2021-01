Cederhusen, ett av många Nordr-projekt under 2020. Bild: Nordr

Nordr sålde bostäder för 9 miljarder kronor 2020

Bolag Nordr sålde 1 716 bostäder 2020. Det totala värdet på årsbasis uppgick till 9 miljarder kronor. Antalet bostäder i produktion var vid årets slut 2 737 med en försäljningsgrad om 76 procent.

Nordr sålde 689 bostäder under fjärde kvartalet 2020, en ökning från 464 sålda bostäder i tredje kvartalet och från 489 sålda bostäder under fjärde kvartalet 2019. Totalt såldes 579 av bostäderna i Sverige och 110 i Norge. Det totala värdet uppgick till 3,7 miljarder kronor under kvartalet, varav Nordrs andel var 3,2 miljarder kronor.



Sammantaget sålde Nordr bostäder till ett värde av 9 miljarder kronor under helåret. Företagets andel var 7,1 miljarder kronor.

– Det har varit ett fint första år för Nordr (tidigare Veidekke Eiendom) i Sverige och Norge. Vi har haft ett äventyrligt slut på 2020 och det är särskilt glädjande att se att den svenska bostadsmarknaden är tillbaka för fullt, säger Baard Schumann, koncernchef Nordr.



– Således är det bara att berömma den solida insatsen som gjorts av försäljningsteamen i Sverige och Norge. Vi har klarat av att lägga ut många attraktiva projekt till försäljning under det sista kvartalet. Därmed kommer vi väldigt snabbt igång med byggandet av det vi har på marknaden också. Det bådar väldigt gott för 2021, säger Schumann. Nordr har stora projekt i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och i Oslo, Stavanger, Sandnes, Bergen och Trondheim i Norge.



Antalet bostäder i produktion ökar kraftigt vid utgången av 2020 och uppgår nu till 2 737 bostäder, mot 2 215 under 2019. Nordrs andel är 2 314 bostäder. Totalt byggstartades 946 bostäder under fjärde kvartalet. Säljgraden för bostäder i produktion uppgår till 76 procent.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen