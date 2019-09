Nordea öppnar pop up i Ingallerian. Bild: Diös

Nordea öppnar pop up i Sundsvall

Uthyrning Bank- och finanskoncernen Nordea etablerar sig tillfälligt under hela september på en pop up-yta i Ingallerian i Sundsvall. Pop up-konceptet är en del av fastighetsägaren Diös utvecklingsplan för sina gallerior i enlighet med strategin om stadsutveckling.

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker. Med verksamhet i 20 länder förser de över nio miljoner privata kunder med ett heltäckande utbud av finansiella tjänster och lösningar. På utvalda tider under hela september kommer Nordea hjälpa privata kunder med enklare ärenden i sin pop up-store i Ingallerian.

– Vi är glada över att ännu en stor och väletablerad aktör väljer att etablera sig som pop up hos oss. Platsen som tidigare nyttjas av bland annat GIF Sundsvall och Sensommar Festivalen ligger på ett guldläge mitt i gallerian. Vi är övertygade om att pop up-konceptet ger våra hyresgäster möjlighet att synas och växa på nya sätt och vi är så glada över samarbetet med Nordea, säger Maryanne Karlsson, förvaltare, Diös.

– Vår idé är att vi ska dyka upp där kunden inte förväntar sig att en bank dyker upp. Vår ambition är att möta kunden utanför våra kontor på nya mötesplatser. Vi hoppas att många Sundsvallsbor tar tillfälle i akt att besöka oss under hela september, säger Anders Engström, Nordea Sundsvall.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

