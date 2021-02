Haninge Centrum Bild: Unibail Rodamco

Niam slår till igen – köper Haninge Centrum

Transaktioner Niam har ingått ett bindande avtal med Grosvenor Europe om köp av Haninge Centrum.

Haninge Centrum är ett lokalt stadsdelscentrum i Haninge kommun, i direkt anslutning till buss- och pendeltågsstation som når centrala Stockholm på 30 minuter. Den totala uthyrningsbara arean är drygt 43 000 kvadratmeter och fastigheten inkluderar 750 parkeringsplatser.

– Haninge Centrum blir ett bra tillskott till övriga stadsdelscentrum i portföljen. Vi ser fram emot att inleda samarbeten med våra hyresgäster och Haninge kommun för att fortsätta utveckla Haninge Centrum till ett levande centrum som möter de vardagliga behoven för våra kunder. Med stöd av stora bostadsutvecklingsprojekt förväntas befolkningstillväxten i närområdet väsentligt överträffa de flesta andra områden i Sverige under de kommande tio åren vilket ger Haninge Centrum fina förutsättningar för att öka antalet besökare och försäljning, säger Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sverige.



Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe, kommenterar:

– Försäljningen är en del av vår investeringsstrategi och vi kommer att fortsatt aktivt investera i Stockholmsregionen. Vi har sedan förvärvet 2011 arbetat med att utveckla Haninge Centrum till en attraktiv stadskärna och när Niam tar över fastigheten är den i betydligt bättre skick än när vi förvärvade den och med stor utvecklingspotential. Vi är glada över att Niam delar vår vision för Haninge Centrum.



Beräknat tillträde är under Q1, 2021.

