Niam lanserar The Dockworks – 32 000 kvadratmeter kontor i Värtahamnen

Bygg/Arkitektur Niam lanserar ett av Stockholms största kommande kontorsprojekt: The Dockworks, med en publik takterrass med boulebanor, bar och restaurang. Byggstart beräknas ske i Q1 2021 med inflyttning hösten 2023.

Niams nya kontorsbyggnad i Värtahamnen, med närhet både till city och natur/vatten, ska möta och tillfredsställa företags och organisationers nya kontorsbehov. Förutom ett utegym på taket, cykelparkeringar i mängder och ett gediget hållbarhetsarbete med miljöklassning, erbjuder The Dockworks även en publik takterrass med boulebanor, bar och restaurang. Byggstart beräknas ske i Q1 2021 med inflyttning hösten 2023.



The Dockworks är en del av Värtahamnen. Miljöambitionerna för området är långtgående och år 2030 kommer en helt ny stadsdel ha vuxit fram i de gamla hamnkvarteren. Stadens mål är att Värtan ska bli en naturlig del av innerstaden. Niams vattennära projekt The Dockworks består av tre sammanbyggda huskroppar med våningsplan om 3 500 kvadratmeter och en total uthyrbar yta om 32 000 kvadratmeter.



Niam har anlitat Cushman & Wakefield för uthyrningsuppdraget.



Rikard Henriksson, head of Asset Management på Niam säger:

– The Dockworks är en av Niams största satsningar på nyproduktion av kontor någonsin räknat till yta och investering. Den sjönära byggnaden hämtar exteriört inspiration från Värtahamnens industriella arv med en silhuett som för tankarna till de gamla hamnmagasinen. Interiört ska byggnaden ta hänsyn till de nya krav som organisationer kommer att ställa på framtidens kontor. Totalt kommer vi att ha investerat över 2 miljarder kronor i Värtahamnen när allt är klart.



Ola Kolmert, projektutvecklare på Niam säger:

– Alla vi som arbetar med utveckling av arbetsplatser behöver efter den här våren ställa oss frågan; hur utformar vi ett kontor dit människor vill åka frivilligt? Vilken mötesplats, arkitektur, teknik, mat och service toppar att sitta ensam hemma i lugn och ro framför videomöten? Det är frågor som The Dockworks ska svara på.



Håkan Klinterhäll, uthyrningsansvarig på C&W säger:

– The Dockworks ska bli mer av en destination och mötesplats än ett traditionellt kontor. En plats som ger inspiration och kan anpassas till olika organisationers behov. Vi är stolta och glada över att Niam har anlitat oss för detta prestigeuppdrag."



Projektet ligger på Hangövägen 25 och totalt i Värtahamnen, inklusive Niams intilliggande kontorsprojekt UNO där de första hyresgästerna tillträder den 1 juni, har Niam en volym på 65 000 kvadratmeter.



Fakta/ The Dockworks:

Total uthyrningsbar yta: 32 000 kvm

Parkering: 78 bilplatser plus över 550 st för cykel

Kommunikationer: T-bana Gärdet, buss 76 och buss 1 samt en kommande båtpendlarangöring i Värtahamnen

Miljöcertifiering: Breeam In use Excellent

Arkitekter: Brunnberg & Forshed

Inflytt: Q3 2023

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

