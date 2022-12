Kruthuset 17 i Göteborg. Bild: Niam

Newsec hyr ut 5 000 kvadratmeter i Kruthuset 17

Uthyrning Valmet, en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin, lämnar efter 160 år på Lindholmen i Göteborg och har med stöd av Newsec hittat nya lokaler i Kruthuset 17. Under sommaren 2022 förvärvades Kruthuset 17 av Niam som kommer fortsätta förädla fastigheten framöver tillsammans med Newsec som förvaltare.

Annons

Fastigheten byggdes på uppdrag av Posten i början av 1980-talet. Platsen var noga utvald för att ligga nära en knutpunkt i staden. När postsorteringsrutinerna så småningom förändrades och fastigheten inte längre ansågs ändamålsenlig gjordes den om till ett modernt kontorshus med unika planlösningar genom dubbel takhöjd på våningsplanen. De senaste åtta åren har fastigheten genomgått en succesiv modernisering av både inre och yttre miljö.



– Valmet var i behov av att hitta nya lokaler då de nuvarande lokalerna skall renoveras och byggas om. Kravet som vi ställt är lokaler som kan vidareutveckla vår verksamhet och att Valmet skall vara en attraktiv arbetsgivare med moderna, funktionella och flexibla kontorslokaler på en centralt belägen plats, dit man enkelt kan ta sig med bil, cykel eller allmänna kommunikationer. Kruthuset, Niam och Newsec kunde uppfylla dessa kriterier. Vi har under en tid jobbat intensivt och mycket konstruktivt med vår nya hyresvärd och ser nu fram emot att få komma in i nya lokaler under slutet av 2023, Owe Asp, platschef Valmet Göteborg.



Det nya kontraktet löper åtta år framåt och omfattar cirka 5 000 kvadratmeter kontorslokaler. Fastigheten är miljöklassad enligt Breeam In Use. Andra större hyresgäster är Postnord, Trafikverket, Tullverket och CGI.



– Vi är stolta över vårt långsiktiga arbete med att utveckla och förvandla Kruthuset till en modern fastighet. Att vi lyckats attrahera Valmet som blivande hyresgäst är ett gott betyg på vårt gemensamma arbete för att skapa en riktigt bra arbetsplats som ska stödja och berika deras verksamhet under många år framöver, Amanda Grände, Head of Property Management, Newsec.

Ämnen