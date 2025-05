Den totala mängden påbörjade bostadsbyggen i Sverige sjönk i första kvartalet 2025, jämfört med samma period 2024, visar ny statistik från SCB. Bild: Jonas Slättung

Färre nybyggnadsstarter i landet under första kvartalet – men vissa regioner ökar

Bostäder Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 7 200 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2025. Det är sju procent färre i jämförelse med kvartal ett 2024. I Jönköpings, Skånes, Västra Götalands och Västerbottens län ökade dock nybyggnationen jämfört med samma period förra året. Det visar färsk statistik från SCB.

Av de totalt cirka 7 200 ny bostadslägenheterna som påbörjades under första kvartalet 2025 återfinns 5 800 i flerbostadshus. Det är 10 procent färre jämfört med första kvartalet 2024. Småhusbyggandet har däremot ökat; 1 400 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka sex procent fler än under samma period 2024.



Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 250 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 482 lägenheter under första kvartalet 2024.



I hela riket sjunker den totala mängden påbörjade nya bostäder från 7 776 till 6 537 och i Stockholm från 2 955 till 1 584. I Västra Götaland ser siffrorna annorlunda ut; här stiger de från 945 till 1 464. I Skåne län ökar antalet från 603 till 1 003, i Jönköpings län från 29 till 406 och i Västerbottens län går antalet nya bostäder från 159 till 445.



För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2025 uppräknade med 10 procent för nybyggnad och 39 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste åren.

