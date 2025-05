ABG Fastena växer med nytt förvärv. Bild: ABG Fastena

ABG Fastena köper i Mariestad

Transaktioner ABG Fastena förvärvar Betslet 4 i Mariestad från Kommanditbolaget Utmålet 7. Fastigheten är fullt uthyrd till Coop, Dollarstore, ÖoB och Mekonomen. Den uthyrningsbara arean uppgår till 7 900 kvadratmeter, medan tomtarealen omfattar hela 28 300 kvadratmeter. Tillträde sker den 2 juni.

– Vi är glada att förvärva ytterligare en fastighet i detta väletablerade handelsområde där vi har en Rustabutik sedan tidigare. Vi gillar fastighetens kombination av livsmedels- och lågprisaktörer, dessutom på en tomt som mäter nästan tre hektar. Värdet på vår portfölj med fastigheter för livsmedels- och lågprishandel närmar sig 1,5 miljarder kronor och vi vill köpa mer. Men det behöver vara hus som håller samma fina tekniska kvalitet som den befintliga portföljen, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

– Det är glädjande att kunna presentera ännu ett förvärv till vår växande portfölj inom livsmedel- och lågprishandel. Portföljen består av moderna fastigheter med stabila, icke-cykliska hyresgäster i attraktiva mikrolägen. Genom tydliga investeringskriterier fortsätter vi att växa och ser fram emot fler förvärv av samma höga kvalitet, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena.

– Vi fortsätter vårt nitiska portföljbyggande inom livsmedel och lågpris. Sten för sten har vi nu byggt en portfölj med väldigt tydliga karaktärsdrag där samtliga fastigheter bidrar till en välkomponerad portföljsammansättning. Vi ser dock fortsatt intressanta möjligheter och köper gärna mer, säger Philip Söderqvist, Head of Investments på ABG Fastena.



ABG Fastena förvaltar med detta förvärv 73 000 kvadratmeter fördelat över 16 objekt i sin portfölj med fastigheter för livsmedels- och lågprishandel. Fastighetsvärdet uppgår till knappt 1,5 miljarder kronor och nästan 95 procent av hyresintäkterna kommer från välkända livsmedels- och lågprisaktörer såsom Coop, Rusta, Axfood, Jysk, Dollarstore och ÖoB.



Colliers var rådgivare i transaktionen.

