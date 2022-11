Skanska hyr ut i den över 100 meter höga skrapan Sthlm 01. Bild: Skanska

Molntjänster, last-mile och extensions till Sthlm 01

Uthyrning Det av Skanska utvecklade Sthlm New Creative Business Spaces i Hammarby Sjöstad, fortsätter att attrahera expansiva och kreativa företag. Nu har ytterligare drygt 1 800 kvadratmeter hyrts ut i Sthlm 01.

Annons

Det står nu klart att Rapunzel of Sweden, en av Nordens ledande leverantörer av löshår, byter Stockholm city mot Sthlm New. Här kommer man fortsätta utveckla sin kreativa verksamhet på totalt 370 kvadratmeter, bland annat med en helt ny fotostudio.



– Vi ser fram emot att flytta till moderna lokaler med bra kommunikationer. Här får vi ett kontor med fantastisk utsikt och möjlighet att anpassa lokalen efter vår verksamhet. Dessutom får vi en härlig miljö i Hammarby Sjöstad med närhet till vattnet och inspirerande promenadstråk. säger Jenny Hansell, CEO på Rapunzel of Sweden.



Tidigare i år beslutade utbildningsföretaget Junglemap att mer än fördubbla sina ytor i huset. Nu är det IT-bolaget Zellys tur att växa upp bland molnen till plan 19 och utöka sin yta till cirka 735 kvadratmeter. På grannvåningen får de sällskap av Gordon Delivery som valt att specialisera sig på hemleverans av kyld mat och läkemedel. Gordon Delivery kommer att förhyra cirka 730 kvadratmeter.



– Det är glädjande att våra hyresgäster fortsätter expandera och att nya, spännande bolag fått upp ögonen för det som växer fram i Hammarby Sjöstad. Mixen av kreativa verksamheter och nybyggarandan i området bidrar till energi och en känsla av gemenskap. Kontoret blir som en magnet för personalen. Det är precis det många organisationer idag behöver för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet, säger Caroline Andersson, uthyrningsansvarig för Sthlm New.

Ämnen