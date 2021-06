Mathias Bjerkelius blir ny vd för Mofast. Bild: Celon Förvaltning

Mofast köper för 111 miljoner kronor vid Globen

Transaktioner Mälardalens Omsorgsfastigheter har tecknat ett avtal om förvärv av fastigheten Kolonnaden 1 i Stockholm med adress Pelargatan 15 vid Globen.

Fastigheten är en bostadsfastighet om 2 293 kvadratmeter och den förvärvas för 111 miljoner kronor. Säljare är familjen Ivarsson som sedan tidigare är aktieägare i Mofast och stora fastighetsägare i framför allt Örebro och Södertälje.



Fastigheten omfattar 46 lägenheter- och 15 P-platser och har en total uthyrningsbar yta på 2 293 kvadratmeter. Fastigheten har i dagsläget ett driftnetto på ca 2,9 miljoner kronor per år.



Fastigheten faller under rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt enligt §6. Vilket innebär att fastighetens bostadsrättsförening har hembud på fastigheten. Ett slutgiltigt tillträde kan först ske efter det att hembudet löpt ut vilket beräknas kunna ske under Q4 2021.



Affären genomförs genom att säljaren erhåller aktier i Mofast till ett värde om 50 miljoner kronor, aktiepriset har fastställt till 97,22 kronor genom ett volymavvägt 5 dagars medelvärde av kursen. Resterande del finansieras via banklån.



– Vi är nöjda med förvärvet av fastigheten och dess centrala läge med närhet till Globen. I Fastigheten finns möjlighet till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt utveckling av nya lägenheter vilket är i linje med bolagets mål. Med förvärvet ökar andelen bostäder i Mofast portfölj vilket är i linje med bolagets kommunicerade strategi. Att familjen Ivarsson väljer att öka sitt innehav i Mofast via denna affär ser vi som ett kvitto på att bolaget är på rätt väg och att dom ser långsiktigt på sitt engagemang och ägande i bolaget, säger Mathias Bjerkelius, VD Mofast AB.

