Malmö Cityfastigheter hyr ut till Avalanche studios

Bild: Ikano

Publicerad den 10 Januari 2019

Christian Dahlman, för Malmö cityfastigheter.

Uthyrning Malmö Cityfastigheter har tecknat ett femårigt hyresavtal för kontorslokaler med spelbolaget Avalanche studios på Norra Vallgatan i centrala Malmö. Uthyrningen avser en yta på drygt 500 kvadratmeter.

Annons

I 15 år har Avalanche Studios utvecklat spel för Playstation, Xbox samt PC med enorma öppna världar och grandiosa explosioner, som Just Cause-serien, Mad Max samt jaktfranchisen The Hunter. Under 2019 kommer Avalanche Studios att lansera spelen Generation Zero och Rage2. Sedan september 2018 finns Avalanche Studios, förutom i Stockholm och New York, även i Malmö, där ett nytt team byggs upp.



– Det är väldigt roligt att få hälsa Avalanche Studios välkomna till Malmö och som hyresgäst hos oss. Malmö Cityfastigheter ser gärna mindre och medelstora företag med stark affärside? och framgångsrik verksamhet som kan växa inom beståndet som hyresgäster. Det är därför glädjande att Avalanche Studios har valt att etablera sig i vår fastighet i centrala Malmö, säger Christian Dahlman, vd på Malmö Cityfastigheter.



– Lokalen på Norra Vallgatan ger oss en fantastiskt fin placering i staden, nära till kommunikationer för våra många pendlare och ytan i sig är optimal för vår verksamhet där vi kan dela upp den i en mer produktions tung del och en mer öppen för besökare. Den ger oss även plats att växa som planerat. Vi tycker det känns spännande att ha möjligheten att flytta in i ett hus med så mycket historia med en helt digital och tekniktung bransch, det ger en speciell känsla, säger studiochefen för Malmö studion Sara Ponnert.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

