Per-Arne Sandegren Bild: Svensk Mäklarstatistik

Mäklarstatistik: Fortsatt stigande bostadspriser

Bostäder Den senaste månaden ökade priserna på både bostadsrätter och villor med två procent. Prisutvecklingen på årsbasis har ökat jämfört med förra månaden och är nu +4 procent på bostadsrätter och +8 procent för villor, visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik kommenterar bostadsrättsmarknaden:

– Den senaste månaden ökade priserna i både Stor-Stockholm och Stor-Göteborg med två procent medan de i Stor-Malmö ökade med tre procent. Prisökningarna i innerstäderna var en procent i Stockholm, två procent i Göteborg och tre procent i centrala Malmö. Årstakterna för de redovisade områdena varierar mellan två och fem procent, där det sistnämnda gäller Stor-Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villamarknaden:

– Under augusti ökade priserna i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg med två procent medan de var oförändrade i Stor-Malmö. Årstakterna för villor ligger mellan sju och åtta procent vilket är genomgående högre nivåer än bostadsrätternas årstakter, säger Per-Arne Sandegren.

– Antalet sålda bostäder under augusti ligger på samma nivåer som året innan. Tittar vi på antalet sålda under årets första 8 månader så har det sålts 36 900 villor vilket är två procent fler jämfört med förra året. Antalet sålda bostadsrätter samma period är 76 300 vilket är fem procent fler än 2019. Antalet sålda fritidshus har ökat mest, hittills i år har det sålts 4 700 vilket är 13 procent fler än förra året, avslutar Per-Arne Sandegren.



Fastighetsbyråns vd Johan Engström kommenterar:

– Nu har vi levt med Corona i ett halvår och vi kan konstatera priserna har stigit och antal affärer har legat på en hög nivå. Hemmet har blivit ännu mer centralt i våra liv och Sveriges hantering av pandemin har gjort det möjligt för säljare och köpare att fortsätta göra bostadsaffärer, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.



– Jämför vi med Spanien, där vi också har verksamhet, så ser det helt annorlunda ut. Där har antal bostadsaffärer nästan halverats och priserna är på väg ner.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen