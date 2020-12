Logistic Contractor säljer anläggningen man utvecklat åt Mathem i Farsta. Bild: Logistic Contractor

Logistic Contractor säljer för 900 miljoner till Niam

Transaktioner Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Niam som via en av sina fonder förvärvar en logistikanläggning under produktion i Farsta söder om Stockholm. Affären genomförs som en forward commitment där Niam tillträder fastigheten i samband med färdigställandet under första kvartalet 2022. Köpeskillingen uppgår till cirka 900 miljoner kronor.

Byggnaden kommer efter färdigställandet att ha en yta på 36 000 kvadratmeter. Den är fullt uthyrd till Mathem som i och med nyproduktionen får en modern och hållbar produktions- och logistikanläggning, väl anpassad till den tillväxtfas som företaget befinner sig i. Den nya anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad, där målet är att uppnå guldnivån, och den kommer att drivas av en större solcellsinstallation. I projektet ingår också ett fristående parkeringshus på 9 000 kvadratmeter.

– Vi har haft en positiv dialog med Niam under avtalsprocessen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under det dryga år som återstår av produktionstiden. Intresset från olika aktörer på logistikmarknaden har varit stort även denna gång, precis som vid tidigare fastighetsförsäljningar. MatHem-fastigheten är den femte egenutvecklade anläggningen som vi säljer i år och vi har därmed avyttrat fastigheter till ett värde av nästan 1,9 miljarder kronor under 2020, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.

– Med en hög teknisk standard och attraktiv geografisk placering är denna fastighet ett bra tillskott till vår logistikportfölj. Logistic Contractor kommer att utveckla en hållbar och modern logistikanläggning, som passar vår framtida hyresgäst MatHem optimalt, säger Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sverige på Niam.



Cushman & Wakefield och Werks Advokater har agerat som rådgivare till Logistic Contractor i affären.

- Axel Ohlsson

