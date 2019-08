Logicenters rekryterar tung logistikprofil

Thomas Petersen. Bild: Logicenters

Bolag Nu stärker Logicenters upp teamet för att stötta fortsatt tillväxt. Thomas Petersen ansluter till det danska teamet som Commercial Manager med 27 års erfarenhet i logistikbranschen. Senast kommer han från rollen som direktör för rådgivning och transaktionstjänster på CBRE.

Logicenters befinner sig i en expansionsfas och växer både organisatoriskt och i fastighetsinnehav. Som en del satsningen på att stärka verksamheten ytterligare i Danmark rekryteras nu Thomas Petersen. Han tillträder rollen som Commercial Manager och kommer ansvara för affärsutvecklingen i Danmark.



– Jag har själv samarbetat med Logicenters som kund och vet hur konkurrenskraftig verksamheten är. Det är ett kompetent team, snabba processer och en flexibel affärsmodell, vilket är framgångsnycklar inom logistik. Nu ser jag fram emot att bidra till att Logicenters är det självklara valet i Danmark genom att hitta bra lösningar för potentiella kunder och hjälpa befintliga kunder att växa med oss, säger Thomas Petersen.



Thomas Petersen har varit verksam i logistikbranschen under 27 års tid. Han har en bakgrund hos Kuehne & Nagel, varit Operational Manager hos Singapore Airlines Cargo och Scandinavian General Manager hos Worldwide Flight Services. Närmast kommer Petersen från CBRE där han hade rollen som direktör för rådgivning och transaktionstjänster.



– När jag träffade Thomas förstod jag direkt att han skulle vara en bra tillgång hos Logicenters. Han har gedigen erfarenhet, stort nätverk och en god förståelse för våra affärer. Genom att knyta viktiga personer till oss bibehåller vi konkurrenskraft vilket borgar för fortsatt tillväxt. Jag är stolt över att Thomas valt att bli en del av vårt team och ser fram emot att ta verksamheten i Danmark till nästa steg med honom, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head of Logicenters.

Logicenters på Branschguiden

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.<br /> <br /> Previously known as NREP Logistics, our business was founded in 2005 when Nordic Real Estate Partners (NREP) started...

Läs mer om Logicenters på Branschguiden