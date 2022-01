Logicenters rekryterar toppnamn från Wästbygg

Mikael Hillsten. Bild: Logicenters

Bolag Logicenters rekryterar Mikael Hillsten till rollen som Manager Operation Development för Logicenters i Sverige. Han kommer senast från Wästbygg Gruppen som Chief Operation Officer.

NREP:s Logicenters fortsätter att stärka sin position i Norden med en ny topprekrytering. I Sverige ansluter Mikael Hillsten i rollen som Manager Operation Development. Senast kommer han från Wästbygg Gruppen.

– Vi är otroligt nöjda med den här rekryteringen. Mikael kommer att bidra med värdefull erfarenhet av att både utveckla och förädla företag, något som kommer att hjälpa Logicenters att driva verksamheten framåt. Jag vill varmt välkomna Mikael till vårt team och ser fram emot att arbeta tillsammans, säger Matthias Kettelhoit, vd på Logicenters.



Mikael Hillsten har de senaste elva åren arbetat i flera roller inom Wästbygg Gruppen. Under de tre senaste åren har han besuttit rollen som Chief Operation Officer med bland annat ansvar över koncernen och samtliga koncernbolags affärsplaner. Innan dess har Mikael Hillsten även arbetat i rollen som utvecklingschef och analyschef för Wästbygg Gruppen.

– Möjligheten att få ansluta till den främsta aktören inom logistikfastigheter känns oerhört roligt, men framför allt som en spännande utmaning. Jag drivs av att utveckla och förädla företag, avdelningar och personer. När den här möjligheten dök upp var det ett självklart val för mig att ansluta till Logicenters och att vara en del av denna fortsatta tillväxtresa. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Logicenters arbete och portfölj tillsammans med mitt nya team, säger Mikael Hillsten.

