Logicenters hyr ut till Vinden i Brunna

Vinden hyr av Logicenters i Brunna. Bild: Logicenters

Uthyrning I Brunna logistikpark, strax norr om Stockholm, har Logicenters nu tecknat ett hyresavtal med förvaringsföretaget Vinden AB. Fastigheten är belägen på adressen Mätarvägen 31 och det långsiktiga hyresavtalet avser 10 850 kvadratmeter av fastigheten. Vinden förväntas få tillträde under hösten 2022.

Sedan 2017 har logistikfastighetsaktören förvärvat mark i Brunna för att stärka sin närvaro i regionen ytterligare. Sedan dess har logistikanläggningen på marken uppförts på spekulation. Nu står det klart att Logicenters ingår i ett hyresavtal med Vinden AB som blir den första hyresgästen. Logistikfastigheten har en total yta om 35 000 kvadratmeter varav Vinden kommer hyra 10 850. Fastigheten beräknas stå klar för inflytt under tredje kvartalet av 2022.



– Det är mycket glädjande att vi nu tecknat ett avtal med Vinden. Brunna är en väletablerad logistikpark som erbjuder geografiska fördelar och ett perfekt läge för de som vill bedriva modern logistik. Med möjlighet till smidiga transporter, närhet till såväl viktiga vägar som Stockholm är vi säkra på att Vinden kommer trivas i sina nya lokaler. Jag vill passa på att hälsa de välkomna och tacka för ett gott samarbete hittills, vi ser fram emot att få vara en del av deras resa, säger Victoria Ödmark, Commercial Manager på Logicenters.



– Vi ser fram emot att flytta in i en lokal som är anpassad efter vår verksamhet. Vi ser stor potential i Brunna och dess strategiska fördelar som regionen har att erbjuda. Dessutom tror vi att den här platsen kommer bli en viktig del av vår fortsatta utveckling och vår ambition att kunna erbjuda mer effektiv och modern förvaring till våra kunder de kommande åren. Vi vill återigen tacka Logicenters för ett bra samarbete och vi ser fram emot att tillträda våra nya fastigheter under 2022, säger Stefan Ekström, COO på Vinden AB.

