Logicenters hyr ut 6 000 kvadratmeter till Teknikmagasinet

Logicenters i ny uthyrning i Eskilstuna Logistikpark. Bild: Logicenters

Uthyrning Nu står det klart att retailföretaget och e-handlaren Teknikmagasinet flyttar in i Logicenters anläggning i Eskilstuna Logistikpark. Det mångåriga avtalet gäller en 6 000 kvadratmeter stor yta av logistikfastighetsaktörens anläggning. Samtidigt fortsätter Logicenters att utveckla fastigheten för att kunna inrymma ytterligare hyresgäster.

Teknikmagasinet har skrivit ett långsiktigt hyreskontrakt med Logicenters. Hyresavtalet gäller en 6 000 kvadratmeter stor lageryta i logistikfastighetsaktörens moderna fastighet i Eskilstuna Logistikpark. Anläggningen är utrustad för att fungera som ett centrallager för både nystartade och befintliga retailföretag och är anpassad för en kombination av butiks- och e-handelsflöden.



– Vi vill varmt välkomna Teknikmagasinet till vår moderna fastighet i Eskilstuna och vi är mycket glada över att de flyttar in. Teknikmagasinet är en spännande aktör inom den växande e-handeln och vi ser fram emot att få följa deras expansion på nära håll. Jag vill tacka för det goda samarbetet och är övertygad om att de kommer att stortrivas i sitt nya lager, säger Fredrik Nygren, Commercial Manager, Logicenters.



Eskilstuna Logistikpark omfattar 420 hektar mark och är belägen strax utanför Eskilstuna med direkt närhet till motorväg, järnväg samt flygplats. Logistikparkens geografiska läge skapar goda transportmöjligheter till Örebro samt till Mälardalsregionen och Stockholm. Något som bidrar till optimala förutsättningar för snabbväxande retailföretag och e-handlare. Dessutom finns möjlighet till ytterligare expansion för logistikfastighetsaktören i området, vilket möjliggör expansion för såväl nuvarande som nya hyresgäster framöver.



– Vårt nya lager ger oss större kapacitet och är optimerat för att hantera vår växande e-handel. Det ligger dessutom optimalt placerat ur ett logistikperspektiv. Att stanna i Eskilstuna där vårt nuvarande lager ligger var ett uttalat mål för att kunna behålla vår befintliga personal och deras kompetens. Dessutom gör det flytten betydligt smidigare och minimerar risken för störningar, säger Ulrika Göransson, vd på Teknikmagasinet.

