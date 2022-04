Logicenters har startat bygget av Brings jätteanläggning

Logicenters har nu inlett bygget av Brings jätteanläggning i Köpenhamn.

Bygg/Arkitektur Nu har det första spadtaget tagits av Logicenters och bygget av Brings stora e- handelssatsning utanför Köpenhamn har därmed officiellt påbörjats. Anläggningen kommer att ha en totalyta på 38 000 kvadratmeter där det norska post- och logistikföretaget hyr in sig på 14 000 kvadratmeter.

Redan under hösten 2021 stod det klart att Logicenters startar deras fjärde utveckling av deras stora markområde på 160 000 kvadratmeter i Køge, fyra mil söder om Köpenhamn. Hyresgäst i anläggningen blir logistikaktören Bring och satsningen Shelfles som initialt skrivit på ett avtal om 14 000 kvadratmeter men med ambition att fördubbla sin yta framöver.

Anläggningen kommer att vara anpassad för Brings satsning på automatiserad e-handelslogistik för att kunna erbjuda snabba och gröna leveranser till sina kunder.

– Äntligen har vi påbörjat byggnationen av den nya, moderna fastigheten som verkligen kommer att anpassas efter kundens behov som handen i handsken. Vi på Logicenters är även stolta över att kunna uppföra anläggningen i linje med vår tydliga och framåtlutande miljöprofil, säger Thomas Petersen, Commercial Manager på Logicenters.



Genom det nya bygget kommer Bring få möjlighet att uppföra sin stora autostorelösning Shelfess i Køge. Systemet är en helhetslösning där teknik möjliggör för butikerna att till fullo fokusera på försäljning och där Bring sköter alla processer från köp till leverans.

– Shelfless är en stor och viktig investering i vår ambition om att vara ledande inom e-handel i Norden. Det känns fantastiskt att bygget nu är igång och att vi nu markerat starten på Shelfless-etableringen i Danmark – som förväntas stå färdig om ett år. Samarbetet med Logicenters har fungerat väl och avgörande har varit förmågan att möta våra krav på flexibiliet och hållbarhet, säger Tobias Åbonde, nordisk direktör för Brings satsning Shelfless.

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.

