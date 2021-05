Link Props fastighet i Linköping. Bild: Link Prop Investment

Link Prop tecknar två nya hyresavtal

Bolag Link Prop Investment har tecknat två hyresavtal om totalt 4 224 kvadratmeter i fastigheten Idédebatten 3 Linköping.

Det första hyresavtalet omfattar 2 250 kvadratmeter inklusive nyproduktion av garage på 145 kvadratmeter. Hyresgästen är Actia Nordic AB, världsledande inom connectivity för alla typer av fordon och maskiner som behöver uppkoppling.



Det andra hyresavtalet är en förlängning och utökning med 282 kvadratmeter av ett redan existerande hyresavtal med Actia EMS Sweden AB, dotterbolag till Actia Nordic AB och verksamt inom kontraktstillverkning av elektronik.



Totalt hyresvärde för de båda kontrakten under kontraktsperioden uppgår till cirka 29 miljoner kronor och fastighetens uthyrningsgrad blir 98 procent.



Link Prop Investments vd Mattias Rickardsson:

– Det är mycket glädjande att få utöka samarbetet tillsammans med en så stor och viktig hyresgäst som Actia. Avtalet är strategiskt viktigt för att även i fortsättningen säkerställa högsta möjliga avkastning till våra aktieägare.



Avtalstiden för båda hyresavtalen är fem år med start 2022-03-01 och löper till 2027-02-28. Beräknad investering för anpassning av lokalerna uppgår till 20 miljoner kronor och kommer att finansieras via befintlig likviditet.



För att möjliggöra uthyrningen har en överenskommelse tecknats med de ursprungliga säljarna av fastigheten Idédebatten 3 Linköping, Centrum Holding och Linköping Invest, om ett förtida upphörande av ett hyresavtal kopplat till hyresgarantin. Hyresavtalet för hyresgarantin löpte ursprungligen till 2025-05-18 med en hyra uppgående till cirka 2 mkr per år. Den kvarvarande hyresbetalningen uppgick därmed till 8,2 mkr. Som ersättning för den återstående perioden i avtalet har Centrum Holding och Linköping Invest erlagt 5 mkr kontant till Link Prop Investment. Efter uppgörelsen finns det inte längre någon kvarvarande yta i fastigheten som är kopplad till hyresgarantin.

