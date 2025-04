LCA-verktyg i The Augmented Architect. Bild: Link Arkitektur

Link Arkitektur släpper verktyg för klimatberäkningar

Energi/miljö Link Arkitektur implementerar nu ett nytt verktyg för livscykelanalyser som ger stöd för klimatberäkningar i tidiga skeden. Verktyget bygger på den egenutvecklade open source-lösningen SpeckleLCA och syftet är att göra klimatpåverkan mer transparent, hanterbar och praktiskt användbar i hela design- och byggprocessen.

Det nya LCA-verktyget gör det möjligt att förstå och analysera klimatpåverkan redan i tidiga skeden innan all information finns tillgänglig. Tillsammans med kunderna kan arkitekterna fatta välgrundade beslut, välja rätt material och minska klimatavtrycket utan att kompromissa med den arkitektoniska kvaliteten.



LCA-verktyget är en del av The Augmented Architect, en serie digitala verktyg för effektiva, kvalitativa och hållbara projekt, och som sådant också en del av bolagets strategiska satsning på att koppla samman hållbarhet och digitalisering.

– Vår bransch står inför stora hållbarhetsutmaningar. För att möta dem krävs verktyg som gör hållbarhet till en integrerad del av beslutsprocessen. Med ett LCA-verktyg som komplement till våra andra digitala lösningar får vi ett konkret beslutsstöd som möjliggör verklig förändring: tidigt, tydligt och förankrat i projektens verklighet, säger Arno De Ryst, Head of Digital på Link Arkitektur.



LCA-verktyget är byggt på SpeckleLCA, en teknologi framtagen av Link som är fritt tillgängligt som open source. Vem som helst kan ladda ner, testa och vidare utveckla verktyget.



– Vi valde att göra verktyget open source för att kunna vidareutveckla det tillsammans med branschen. Hållbarhetsfrågan är viktigare än affärsvärdet. Ju fler som testar, utvärderar och förbättrar desto större klimatnytta kan vi skapa tillsammans, säger Fabian Sellberg, som har utvecklat verktyget tillsammans med teamet på Link Arkitektur.

